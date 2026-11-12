Recuerdan lucha vecinal en el Edificio Trevi

Cerca del Edificio Trevi, uno de los referentes de lucha contra la gentrificación en la Ciudad de México, colectivos y vecinos instalaron una placa para recordar cómo lo que era un espacio de vivienda accesible es hoy un hotel de lujo.

Colectivos se dieron cita en la Plaza de la Solidaridad para lo que llamaron un Convite Inquilinario por el Derecho a la Vivienda.

Lo hicieron en memoria de quienes intentaron sin éxito evitar el desplazamiento de sus hogares, en el marco de la discusión de la Ley de Rentas Justas en el Congreso capitalino y como muestra de acompañamiento a la huelga inquilinaria en Madrid.

“Por 60 años fue vivienda y comercio popular”, señala la placa.

Diseñado a mediados del siglo XX para atender la demanda de vivienda asequible en la Capital del País, el edifico ubicado en la esquina de Colón y Doctor Mora, junto a la Alameda, ofreció departamentos y locales barriales en la planta baja, como el Café Trevi, que le dio el nombre.

En 2018 fue adquirido por Público Coworking y Banca Mifel para convertirlo en hotel.

Los inquilinos iniciaron una lucha legal para que se respetara el derecho de preferencia y que pudieran adquirir las viviendas que habitaron por décadas.

No lo consiguieron y en 2019 empezaron los desalojos y las obras de remodelación, aún con viviendas ocupadas y cuando el juicio no había concluido.

En 2020 se impusieron los capitales y llegaron a un acuerdo con los últimos moradores para desalojar por completo el lugar, dando paso —a partir de entonces— a las irregularidades urbanas.

En julio de 2026, la Alcaldía Cuauhtémoc colocó sellos de clausura en la obra por falta de documentación de protección civil.

Los trabajos, sin embargo, nunca se interrumpieron y el Boca Alameda opera actualmente como parte de los destinos Autograph Collection de la cadena Marriott.

“Lo compraron para convertirlo en “Hotel” de nómadas digitales y Airbnb. Los vecinos encabezaron una lucha emblemática contra la gentrificación en CDMX”, concluye la placa alusiva.