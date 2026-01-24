Lourdes Paz refuerza estrategia de movilidad con nuevas grúas en Iztacalco

Como parte de una estrategia integral para mejorar la movilidad, fortalecer la seguridad y recuperar el espacio público, la alcaldesa de Iztacalco, Lourdes Paz Reyes, dio el banderazo de salida a cuatro nuevas grúas que se incorporan a las labores de tránsito y seguridad en la demarcación, dentro del programa Movilización Iztacalco.

La entrega de las unidades se realizó en coordinación con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, y el secretario de Seguridad Ciudadana capitalino, Pablo Vázquez Camacho, a través de la Subsecretaría de Control de Tránsito. Las grúas estarán adscritas a la Dirección de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito de la alcaldía y serán operadas por elementos de la Policía Auxiliar previamente capacitados.

Durante el acto protocolario, la alcaldesa subrayó que la incorporación de estas unidades permitirá atender con mayor eficiencia los problemas relacionados con el uso indebido de la vía pública, particularmente la presencia de vehículos abandonados o en estado de chatarrización.

La recuperación de espacios no sólo implica áreas verdes o camellones, también nuestras vialidades. Esta coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana nos brinda herramientas fundamentales para mejorar la movilidad”, afirmó.

Estrategia de seguridad en Iztacalco

Lourdes Paz destacó que estas acciones forman parte de la estrategia de seguridad implementada desde el inicio de su administración, la cual ha permitido un incremento sustancial del estado de fuerza en Iztacalco. Detalló que el número de policías auxiliares extramuros pasó de 28 a 100 elementos, mientras que el parque vehicular se amplió de ocho a 48 patrullas y de dos a 12 motocicletas.

La edil informó además que, gracias a los programas de movilidad, ya se han retirado cerca de 300 vehículos abandonados de la vía pública y adelantó que durante el presente año se espera incrementar de manera considerable esta cifra, con el objetivo de ofrecer un entorno más ordenado y seguro para los habitantes de la alcaldía.

Por su parte, el subsecretario de Control de Tránsito, Christian Raymundo Sumaño Salazar, resaltó la importancia de la coordinación interinstitucional para garantizar la correcta aplicación del Reglamento de Tránsito y avanzar en la recuperación del espacio público.

Compartimos la convicción de servir a la ciudadanía y proteger la vida, la integridad y el patrimonio de las y los habitantes de Iztacalco”, señaló.

El programa Movilización Iztacalco tiene como finalidad liberar vialidades, retirar vehículos en abandono o infracción y fortalecer la seguridad vial, como parte de una política pública orientada a mejorar la calidad de vida y la movilidad en esta alcaldía del oriente de la capital.

*mvg*