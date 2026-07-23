Alcaldía Benito Juárez exige a Fiscalía CDMX resolver despojo en la Del Valle

La alcaldía Benito Juárez demandó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) actuar “de manera pronta y expedita” para esclarecer el presunto despojo de un inmueble ubicado en la calle Matías Romero, en la colonia Del Valle Centro, reiteró que “se trata de un conflicto entre particulares”, cuya investigación corresponde exclusivamente al Ministerio Público.

En un posicionamiento, autoridades de la demarcación afirmaron que mantendrán la defensa del Estado de derecho y del patrimonio de los vecinos, al tiempo que pidieron a la fiscalía capitalina emitir una resolución que permita proceder conforme a la ley.

La alcaldía Benito Juárez no es una instancia persecutora ni investigadora; eso corresponde a la fiscalía. Por el bien de las y los vecinos y la tranquilidad de quienes vivimos en Benito Juárez, pedimos que la fiscalía emita una resolución pronta y expedita para poder proceder conforme a derecho”, señaló Bernardo Lartigue, jefe de Gabinete de la Benito Juárez.

Reprueban uso político

El funcionario sostuvo que el gobierno de la Benito Juárez “rechaza cualquier intento de apropiación de inmuebles al margen de la ley” y aseguró que “no se permitirá que personas o grupos vulneren el patrimonio de los habitantes de la demarcación”.

Además, lamentó que “actores políticos intenten aprovechar un conflicto” que, afirmó, corresponde al ámbito jurídico, para obtener beneficios partidistas, pues consideró que ello “sólo incrementa la confrontación y la incertidumbre entre los vecinos”.

Mientras tanto, el bloqueo que mantienen vecinos de la Colonia Del Valle en el cruce de Matías Romero y Avenida Coyoacán cumplió este jueves 24 horas. Los manifestantes instalaron un campamento para exigir la intervención de las autoridades ante la denuncia de una presunta invasión y despojo de un inmueble, situación que, aseguran, no sería aislada en la zona.

La propietaria de la vivienda ubicada en Matías Romero 18, afirmó que el plantón permanecerá hasta que las autoridades actúen contra la mujer que, de acuerdo con la denuncia, cambió las chapas e ingresó al inmueble el pasado martes 21 de julio.

Los inconformes aseguran que la presunta responsable, identificada por los vecinos como Virginia Vázquez García, fue detenida inicialmente, pero quedó en libertad al día siguiente, situación que motivó a los vecinos a mantener el bloqueo.

Acusan a presunta funcionaria

Al respecto, el jefe de Gabinete de la alcaldía, Bernardo Lartigue, indicó en el posicionamiento oficial que “personal del programa Blindar BJ 360 ha puesto a disposición del Ministerio Público a presuntos responsables cuando así lo han solicitado las partes involucradas, para que la autoridad ministerial determine las responsabilidades correspondientes”.

Mientras permanecen en el plantón, los vecinos solicitaron a la fiscalía capitalina investigar a Virginia Vázquez García, quien presuntamente aparece en el directorio público de personas mediadoras certificadas del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de México.

Aseguran que se han documentado al menos 50 casos con un modus operandi similar, en las colonias Narvarte, Nativitas y Escandón, en Benito Juárez, así como en las alcaldías Xochimilco e Iztacalco.