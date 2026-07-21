Locatarios de la Central de Abasto retienen a ladrón

Locatarios de la Central de Abasto, ubicada en la alcaldía Iztapalapa, lograron retener y entregaron a policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a un hombre de 53 años, quien amagó física y verbalmente al propietario de una bodega de frutas, para robarle dinero en efectivo producto de su venta.

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, los hechos ocurrieron al interior de la Central de Abastos, ubicada sobre Canal de Río Churubusco y Eje 5 Sur, cuando operadores del Centro de Comando y Control (C2) CEDA alertaron a los uniformados sobre una detención ciudadana en una bodega localizada en la letra Q.

Al llegar al sitio, los uniformados encontraron a un grupo de comerciantes que mantenía retenido al sospechoso.

El afectado, un comerciante de 30 años de edad dedicado a la venta de frutas, lo identificó como el hombre que momentos antes ingresó a su negocio y, tras amenazarlo física y verbalmente, le robó el dinero que guardaba en una caja de seguridad.

Los policías intervinieron y al realizarle una revisión, le encontraron al sujeto el efectivo que el denunciante reconoció como de su propiedad.

Además, la caja de seguridad fue localizada abierta y sin el dinero que resguardaba.

El presunto responsable, junto con el dinero recuperado, quedó a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica e integrará la carpeta de investigación correspondiente, precisó la SSC.