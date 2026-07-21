Detienen en Xochimilco a presunto talamontes con 110 tarimas de madera

Un joven de 21 años fue detenido en la alcaldía Xochimilco por su presunta participación en actividades relacionadas con la tala ilegal, luego de ser sorprendido transportando 110 tarimas de madera verde sin poder acreditar su legal procedencia.

La detención fue realizada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en coordinación con personal de la Secretaría del Medio Ambiente, como parte de los operativos permanentes para combatir la tala clandestina en las zonas de conservación de la CDMX.

De acuerdo con el reporte oficial, los agentes efectuaban recorridos de vigilancia sobre la avenida Nuevo León, en la colonia Caltongo, cuando detectaron una camioneta blanca que transportaba una carga de madera verde.

Durante una revisión, los policías solicitaron al conductor la documentación que acreditara el origen legal de la madera; sin embargo, el hombre no presentó ningún documento que respaldara su transporte o procedencia.

Ante esta situación, los uniformados detuvieron al joven de 21 años, y lo pusieron a disposición del agente del Ministerio Público junto con las 110 tarimas de madera aseguradas.

La SSC precisó que será la Fiscalía capitalina la que determine su situación jurídica e integre la carpeta de investigación correspondiente por su probable participación en delitos relacionados con la tala ilegal, que se castiga en la Ciudad de México con penas de 6 a 20 años de prisión y multas de hasta 10mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a más de un millón 173 mil pesos.

Estas sanciones se incrementan si el responsable es servidor público o beneficiario de programas sociales.