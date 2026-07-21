Policías de la SSC rescatan a ocho cachorros abandonados en una caja de cartón en Tlalpan

Ocho cachorros que fueron abandonados dentro de una caja de cartón en calles de la alcaldía Tlalpan fueron rescatados y puestos a salvo por policías capitalinos, quienes además los alimentaron e hidrataron antes de trasladarlos a una clínica veterinaria donde recibirán resguardo y atención.

La intervención ocurrió luego de que operadores del Centro de Comando y Control (C2) Sur alertaron a los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para atender un reporte en el cruce de las calles Amapolas y Masiosare, en la colonia Pueblo de Parres El Guarda.

En el lugar, una mujer de 45 años relató a los uniformados que mientras caminaba por la zona encontró una caja de cartón con ocho cachorritos abandonados, por lo que decidió solicitar apoyo de las autoridades.

Ante ello, los policías resguardaron los animales, los alimentaron e hidrataron, mientras gestionaban apoyo especializado para garantizar su bienestar.

Posteriormente, a través del Observatorio Ciudadano, se coordinó su traslado a una clínica veterinaria de la demarcación. Los ocho perritos fueron llevados a bordo de una patrulla, donde un médico veterinario los revisó y determinó que se encontraban clínicamente sanos.

Los cachorros quedaron bajo resguardo de la clínica, donde recibirán alimentación y cuidados, además de ser registrados para que en los próximos días inicie el proceso de búsqueda de familias responsables interesadas en adoptarlos.