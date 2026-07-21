Procesan a Mario “N” de los H1-A1, ligado a La Familia Michoacana en CDMX

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) obtuvo la vinculación a proceso de Mario “N”, señalado como probable integrante de una célula criminal relacionada con La Familia Michoacana, por su presunta participación en delitos contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, el imputado formaría parte del grupo delictivo H1-A1, organización a la que las autoridades atribuyen actividades de extorsión, narcomenudeo, secuestro, asociación delictuosa y lavado de dinero, con presencia principalmente en las alcaldías Iztapalapa e Iztacalco.

La Fiscalía informó que Mario “N” fue detenido el 13 de julio de 2026 por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) durante un operativo realizado en la alcaldía Iztapalapa.

Durante una revisión preventiva, los policías le aseguraron diversos envoltorios con narcóticos, además de un arma de fuego, cinco cartuchos útiles y dos teléfonos celulares, por lo que fue puesto a disposición del Ministerio Público.

Prisión preventiva, un mes para concluir la investigación

Como parte de la integración de la carpeta de investigación, el agente del Ministerio Público incorporó las entrevistas de los elementos de la SSC, así como los dictámenes periciales en química y otros datos de prueba que sustentaron la imputación durante la audiencia celebrada el 20 de julio de 2026.

Tras analizar los elementos presentados por la Fiscalía, la autoridad judicial determinó vincular a proceso al imputado, imponerle la medida cautelar de prisión preventiva y fijar un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.

Respecto al arma asegurada durante la detención, el juez resolvió que ese delito corresponde al fuero federal, por lo que será la Fiscalía General de la República (FGR) la encargada de continuar con las investigaciones relacionadas con la portación de arma de fuego.

Con esta resolución, las autoridades mantendrán abiertas las indagatorias para determinar la posible participación del imputado en otras actividades delictivas atribuidas al grupo criminal H1-A1, identificado por las autoridades como una célula vinculada con La Familia Michoacana que opera en la capital del país.