Blindan ampliación de L12 del Metro del desgaste ondulatorio acelerado

La ampliación de la Línea 12 del Metro de Mixcoac a Observatorio se construye de tal manera que se evitará el desgaste ondulatorio acelerado fenómeno que ha afectado gravemente al tramo original que corre de Mixcoac a Tláhuac.

La construcción del túnel y las siguientes etapas del proyecto como el sistema de vías se han realizado siguiendo las medidas necesarias para evitar la fricción extrema entre los rieles y las ruedas de los trenes, fenómeno conocido como desgaste ondulatorio acelerado.

Una de las principales medidas que se han tomado son que el repuesto de construcción del túnel se modificó para que no existan curvas con radio menor a 400 metros porque fomentan el desgaste.

Además, el sistema de vías contará con elementos como balasto, durmientes, rieles y fijaciones más robustas que las que originalmente tenía el primer tramo la Línea Dorada.

La ampliación de tres estaciones de la Línea 12 desde Mixcoac hasta Observatorio inició en 2015 y se estima que estará en operación en 2029 con una inversión de 11 mil millones de pesos.

Durante un recorrido por la zona de obras, Andrés Lajous, titular de la Agencia Ferroviaria, indicó que uno de los motivos de tantos años de obras es que durante la excavación del túnel en la alcaldía Álvaro Obregón localizaron un tramo en donde existió una mina que fue rellenada con cascajo y basura.

Ello provocó que la excavación se dificultara por el tipo de material lo que provocó hundimientos en la superficie y afectaciones a unas 80 viviendas que están en proceso de remediación.

La presencia de un relleno sanitario requirió modificar el proyecto constructivo, aplicar medidas de remediación y mitigación lo que provocó un avance lento.