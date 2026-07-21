Acusan abandono del Edificio Isabel, inmueble histórico en Tacubaya

Habitantes del Edificio Isabel, ubicado en la colonia Tacubaya, alcaldía Miguel Hidalgo, denunciaron que la Fundación Mier y Pesado, encargada de su administración y operación, está permitiendo el abandono y deterioro del inmueble, catalogado como patrimonio histórico, pese a que actualmente enfrenta un proceso legal y las obras de intervención permanecen suspendidas por orden del Instituto de Verificación Administrativa.

Los residentes señalaron que el edificio, localizado en una de las zonas con mayor valor histórico de Tacubaya, continúa habitado y es estructuralmente recuperable; sin embargo, acusaron que la Fundación ha dejado de realizar labores básicas de mantenimiento y conservación, lo que, aseguran, ha acelerado el deterioro del inmueble y puesto en riesgo tanto a las familias que aún viven en él como al propio patrimonio arquitectónico.

Explicaron que el conflicto jurídico comenzó luego de que el INVEA clausuró las obras de remodelación que se realizaban en el edificio, al detectar presuntas irregularidades.

Desde entonces, indicaron, la Fundación Mier y Pesado ha argumentado que la suspensión de los trabajos le impide intervenir el inmueble, aunque los vecinos sostienen que esa medida “no prohíbe realizar acciones preventivas de conservación”, como cerrar puertas y ventanas, retirar escombro o atender filtraciones derivadas de las lluvias.

De acuerdo con los habitantes, desde que varios departamentos quedaron desocupados tras el conflicto, varias viviendas permanecen abiertas y expuestas a la lluvia, lo que ha provocado inundaciones, humedad, filtraciones y daños estructurales que ya afectan también a los departamentos donde aún viven familias.

Los vecinos señalaron que las recientes precipitaciones registradas en la Ciudad de México han agravado la situación; afirman que el agua entra de manera constante a las viviendas vacías y se filtra hacia los niveles inferiores, incrementando el riesgo de nuevos desprendimientos.

Como ejemplo, recordaron que elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos acudieron recientemente al inmueble para atender un reporte por filtraciones. Durante la inspección encontraron un departamento desocupado completamente inundado debido a que sus ventanas permanecían abiertas, además de escombro acumulado, presuntamente de las obras suspendidas, que obstruía las coladeras e impedía el desalojo del agua.

Además, denunciaron que recientemente colapsó el techo de la cocina de uno de los departamentos habitados como consecuencia de las filtraciones provenientes de una vivienda desocupada. Aseguran que el desprendimiento ocurrió apenas minutos después de que una persona abandonara el lugar, por lo que consideran que se evitó una tragedia.

Ante el avance del deterioro, en un comunicado los afectados hicieron un llamado al Gobierno de la Ciudad de México, al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), al INVEA y a la Alcaldía Miguel Hidalgo para que realicen una inspección técnica, ordenen medidas urgentes de conservación y determinen si la falta de mantenimiento constituye una afectación al patrimonio histórico.