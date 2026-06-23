Incrementará vigilancia policíaca en Reforma para partido México vs Chequia

Para el encuentro México –Chequia, programado para las 19:00 horas de este miércoles en el Estadio Ciudad de México, las autoridades capitalinas aumentarán la fuerza policiaca en Paseo de la Reforma, avenida que se convertiría en el “gran epicentro de la celebración”, en caso que la Selección se alce con el triunfo.

Se pasará de dos mil 500 policías, que fueron ubicados en Reforma para la celebración del triunfo de México sobre Corea del Sur, el 18 de junio pasado, a cuatro mil 200 uniformados.

Autoridades capitalinas confirmaron que replicarán el operativo de seguridad y vialidad implementado para la inauguración del Mundial, el 11 de junio, en coordinación con la Fuerza de Tarea Conjunta del Gobierno de México.

Foto: Especial

Con la variante que se aumentará el estado de fuerza operativa en Reforma, para cuidar la seguridad de aficionados que se prevé se aglomeren en torno a las 30 pantallas gigantes que serán colocadas a lo largo de la icónica avenida.

En total, poco más de 56 mil uniformados serán destacamentados para la seguridad de aficionados en toda la ciudad; se trata de la réplica del dispositivo habilitado el 11 de junio, durante el encuentro México-Sudáfrica.

El Secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho precisó que en inmediaciones del Estadio Ciudad de México se pondrá en marcha el dispositivo Última Milla, con siete mil 500 elementos, en su mayoría Policías de Tránsito, que agilizarán la movilidad en la Zona.

Además, habrá un despliegue en el Zócalo con tres mil 275 oficiales, mismo número que resguardó el arranque de la justa mundialista en el Fan Fest.

Sin embargo, tras el retiro del plantón de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), el jefe de la Policía capitalina adelantó que se amplió a cinco el número de accesos para agilizar la entrada de los aficionados.

Foto: Cuartoscuro

Estos filtros estarán ubicados en las calles de 5 de Febrero, 20 de Noviembre, Pino Suárez, Tacuba y Madero, operarán de acuerdo con la demanda y el flujo de los asistentes, para que una vez que el Zócalo llegue a su máxima capacidad, puedan todas y todos disfrutar del partido en 12 pantallas instaladas, nueve en calles aledañas al Zócalo y tres en la Alameda Central.

Además, se realizarán patrullajes pie tierra, ciberpatrullajes y el monitoreo de los sistemas de videovigilancia, para la prevención de delitos y la detección de conductas sospechosas, así como el dispositivo de adecuaciones viales de tránsito.

En las entradas se cuenta con puntos de revisión de bolsas y mochilas grandes, para evitar que los aficionados ingresen bebidas alcohólicas o elementos prohibidos, como armas punzo cortantes, entre otros.

Facilitarán movilidad de aficionados

En materia de movilidad, se replicarán los servicios directos y de apoyo a través de las Líneas 1, 2 y 3 del Metro, así como de Metrobús, Tren Ligero, Trolebús, RTP, sistemas Park and Ride y el de Ride, además del funcionamiento de Ecobici las 24 horas y el servicio de scooters.

Foto: Edgar Negrete |Cuartoscuro

Sin embargo, para ofrecer servicio de transporte a los aficionados que se concentren en Paseo de la Reforma, diversos servicios de transporte extenderán su horario hasta la 1 de la mañana del jueves 25 de junio.

La ampliación del horario es para las Líneas 1, 2 y 3 del Metro, a la misma hora concluirá el servicio del Metrobús y Tren Ligero, mientras que el servicio Nochebús incrementará su flota durante la jornada.

Para satisfacer la demanda de los usuarios, particularmente la Línea 1 de Trolebús y las seis rutas de RTP que corren a los distintos puntos y enlazan con todas las partes de la ciudad”, detalló el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto.

El servicio de transporte especial arrancará desde las 13:00 horas, “se abre la puerta del estadio a las 15:00 horas; el partido es a las 19:00 horas y se va a dar servicio hasta que llegue el último usuario del servicio”, en la zona de la llamada Última Milla.