Tormenta provoca encharcamientos y afectaciones a viviendas

La lluvia con tormenta eléctrica y granizo que azotó la Ciudad de México provocó afectaciones en varios puntos, principalmente en las alcaldías Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Iztacalco e Iztapalapa.

Además, provocó el retraso de una hora del juego de futbol entre las selecciones de México y Ecuador.

En la colonia Cuchilla Agrícola Pantitlán, en Iztacalco, se reportaron afectaciones por ingreso de agua en unas 25 viviendas.

Para las 19:00 horas, la zona con mayor cantidad de lluvia era la colonia López Mateos en la alcaldía Venustiano Carranza, en donde se habían acumulado 63 milímetros de lluvia, equivalentes a 63 litros por metro cuadrado.

También se reportaron granizadas en alcaldías Gustavo A. Madero e Iztapalapa.

La techumbre de la cancha de basquetbol del Pilares Tlalpexco, en Gustavo A. Madero, se derrumbó debido a la acumulación de granizo.

“Como daño colateral, se tuvo afectación en alumbrado; sin lesionados”, reportó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

El Heroico Cuerpo de Bomberos revisó la techumbre de un supermercado en Plaza Oriente, pero no sufrió afectaciones en su estructura.

La SGIRPC mantenía la alerta naranja por lluvias fuertes en Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Milpa Alta y Venustiano Carranza.