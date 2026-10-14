Lluvias y granizo provocan afectaciones en el sur de la CDMX

La lluvia con granizo, tormenta eléctrica y ráfagas de viento provocaron afectaciones en el sur de la Ciudad de México así como inundaciones en avenida de Los Insurgentes y la suspensión del servicio de Tren Ligero de Estadio Azteca a Xochimilco.

Las lluvias también provocaron filtraciones en una tienda de autoservicio ubicada en la alcaldía Tlalpan.

En redes sociales se reportó una inundación en Insurgentes, a la altura de la estación La Joya del Metrobús y otra cerca del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía.

Un árbol cayó sobre el cable de alimentación eléctrica del Tren Ligero, el incidente ocurrió en la interestación Tepepan-Periférico y provocó la suspensión temporal del servicio. Bomberos acudieron a seccionar las ramas. Especial Bomberos CDMX

El Servicio de Transportes Eléctricos (STE) reportó suspensión temporal del servicio entre Estadio Azteca y Xochimilco, esto debido a la caída de un árbol sobre el cable de alimentación eléctrica en la interestación Tepepan-Periférico.

Se reportaron granizadas en alcaldías Tlalpan, Coyoacán y Xochimilco.

Para las 19:00 horas, la colonia Lomas Estrella en Iztapalapa, cerca de los límites con Coyoacán, Tlalpan y Xochimilco, era la zona con más lluvia acumulada con 20.75 milímetros de lluvia, equivalentes a 20.75 litros por metro cuadrado.

Le seguían la zona de La Joya, en Tlalpan, con 14 milímetros, de acuerdo con los registros de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua).

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) mantenía la Alerta Amarilla por lluvias de hasta 30 milímetros para las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza.