CDMX reporta 83% de localización de personas desaparecidas

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, presentó un balance en materia de seguridad y derechos humanos durante su segundo informe de gobierno, donde destacó un nivel de localización del 83 por ciento en los casos de personas desaparecidas en la capital.

Además, informó que las desapariciones reportaron una disminución del 20 por ciento entre 2024 y 2025, por lo que descartó que este delito vaya al alza en la metrópoli.

Como parte de la estrategia institucional, la mandataria capitalina subrayó la edificación de 51 compromisos destinados a fortalecer las labores de rastreo e investigación.

Brugada llega al Congreso CDMX Especial

Entre las acciones clave destaca la creación del Centro Integral de Búsqueda, la conformación del Gabinete de Búsqueda y el Gabinete Metropolitano, así como la construcción de un Centro de Resguardo Temporal.

A fin de optimizar los tiempos de respuesta, las autoridades impulsan un protocolo homologado diseñado para intervenir desde el primer minuto en que se reporta una ausencia.

Con la meta de garantizar un plan individualizado de búsqueda para cada persona desaparecida, la administración incorporó a 100 nuevos elementos especializados dedicados a estas labores.

El plan de atención incluye un esquema integral de acompañamiento a hijas e hijos de personas no localizadas. Reafirmó el compromiso de sostener la coordinación institucional y la asignación de recursos para garantizar la localización de las víctimas y la atención permanente a sus familias.