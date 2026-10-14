Inician investigación por robo violento de siete autos de lujo en Anzures

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) inició una carpeta de investigación por el delito de robo de vehículos con violencia, luego de que un grupo armado irrumpió en un complejo habitacional de la colonia Anzures, alcaldía Miguel Hidalgo y sustrajo siete automóviles de alta gama.

Los hechos ocurrieron el 13 de octubre de 2026 en un inmueble ubicado en Melchor Ocampo número 463, donde, de acuerdo con la denuncia difundida en redes sociales, los presuntos responsables sometieron y amarraron a los vigilantes para apoderarse de las unidades y escapar.

Como parte de las primeras diligencias, la fiscalía recabó entrevistas de las personas denunciantes y solicitó la intervención de especialistas en criminalística de campo, fotografía forense y dactiloscopía, con el objetivo de reunir indicios que permitan esclarecer el caso.

Asimismo, la Policía de Investigación (PDI) realiza gestiones para obtener videograbaciones de cámaras de seguridad e identificar a los probables responsables del robo, según señaló la institución a Excélsior.

La denuncia sobre el atraco fue difundida en la red social X por el usuario Fer Gay, quien pidió apoyo para dar visibilidad a los hechos y evitar que el caso quede impune.

Tras lo ocurrido, la alcaldía Miguel Hidalgo informó que la Unidad de Protección Ciudadana especializada en robo a casa habitación con violencia, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), coordina las indagatorias.

La demarcación señaló que instaló un puesto de control de Blindar en las inmediaciones del inmueble para brindar apoyo a los vecinos.

Las autoridades continúan con las investigaciones para establecer cómo ocurrió el robo, identificar a los probables responsables y dar con el paradero de los siete vehículos sustraídos.