Lluvia con tormenta eléctrica provoca inundaciones y afectaciones en la CDMX

Venustiano Carranza e Iztacalco registraron los niveles más altos de precipitación, alcanzando más de 33 mm en la colonia López Mateos.

La lluvia con tormenta eléctrica de este domingo impactó zonas de alcaldías como Venustiano Carranza e Iztacalco y generó afectaciones en eventos en la Ciudad Deportiva e inundaciones en vialidades.

Para las 19:30 horas, en la colonia López Mateos, de la alcaldía Venustiano Carranza, se habían acumulado 33.25 milímetros (mm) de lluvia, o 33.25 litros por metro cuadrado.

Mientras que en la colonia Granjas México, en Iztacalco, eran 25 mm, de acuerdo con los registros de la Secretaría de Gestión Integral del Agua.

Calles de las colonias Agrícola Pantitlán y Agrícola Oriental, en Iztacalco, se inundaron. Mientras que, por la intensa lluvia, hubo retrasos en un evento musical que se desarrollaba en la Ciudad Deportiva.

Vialidades como Río Churubusco, Circuito Interior, Eje 3 Sur y Viaducto se encharcaron.

En redes sociales se difundieron imágenes de cómo rayos cayeron en las antenas ubicadas en el Cerro del Chiquihuite.

El Sistema de Transporte Colectivo informó que, por la lluvia, se implementó marcha lenta en las líneas 2, 3, 4, 5, 9, 12, A y B del Metro.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil mantenía la Alerta Naranja por lluvias fuertes para las alcaldías Iztacalco, Iztapalapa y Venustiano Carranza, y la Alerta Amarilla en el resto de la capital.