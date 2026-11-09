Liz Salgado alerta sobre 30 minas y 16 fracturas en el trazo de la Línea 5 del Cablebús

• El Atlas de Riesgos de la CDMX documenta diversas condiciones de riesgo geológico en la zona donde se construirá la Línea 5.

• La Secretaría de Protección Civil confirmó que emitió una opinión técnica favorable, condicionada al cumplimiento de medidas de seguridad.

• La dependencia participa permanentemente en el seguimiento del proyecto y ha formulado recomendaciones técnicas.

La diputada local Liz Salgado advirtió que en el entorno de las primeras seis estaciones de la futura Línea 5 del Cablebús se identificaron aproximadamente 30 registros de minas, 16 fracturas geológicas y más de 10 posibles socavones.

Durante la comparecencia de la titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), Arq. Myriam Urzúa, ante el Congreso capitalino, la legisladora del PAN presentó un mapa elaborado mediante la superposición del trazo público del proyecto con la información oficial del Atlas de Riesgos de la Ciudad de México.

Explicó que, adicionalmente, en las inmediaciones de la terminal de Mixcoac se encuentra la falla geológica Plateros-Mixcoac, cuyas posibles implicaciones para la infraestructura requieren estudios especializados.

“No estamos afirmando que estas condiciones hagan inviable el proyecto ni que todos los elementos representen el mismo nivel de peligro. Lo que estamos diciendo es que deben estudiarse, evaluarse y, cuando corresponda, atenderse mediante medidas de prevención y mitigación”, sostuvo.

Salgado preguntó cuál ha sido la participación de Protección Civil en la planeación del proyecto, qué estudios geológicos y geotécnicos se han realizado y cuáles son las recomendaciones y medidas de seguridad previstas para estaciones y pilonas.

También solicitó transparentar la información técnica para dar certeza a los habitantes de Benito Juárez, Álvaro Obregón y La Magdalena Contreras.

En respuesta, la secretaria informó que la Línea 5 cuenta con una opinión técnica favorable, condicionada al cumplimiento de recomendaciones de seguridad, y que la dependencia participa permanentemente en una mesa de seguimiento del proyecto.

Precisó que la SGIRPC ha realizado análisis de riesgos y vulnerabilidades, formulado observaciones técnicas y cuenta con cuatro estudios relacionados con la Línea 5: dos estudios de riesgo, uno correspondiente a trabajos de demolición y otro a obra nueva.

Asimismo, confirmó que continúan los estudios de la falla Plateros-Mixcoac, en coordinación con el Instituto de Ingeniería, y que sus avances se han compartido con habitantes de la zona. Entre las recomendaciones destacó considerar el componente vertical de los movimientos del terreno y las condiciones de cimentación de las estructuras.

La diputada subrayó que no se trata de cuestionar los beneficios del Cablebús para la movilidad, sino de garantizar que las obras se desarrollen con pleno conocimiento de los riesgos y con las medidas necesarias para proteger a la población.

“La ciudadanía debe tener acceso a la información que le permita conocer y comprender las decisiones que se están tomando”, concluyó.