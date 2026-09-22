Rehabilitación de la Línea 3 del Metro estará a cargo de Mota Engil

Mota‐Engil México fue la empresa que obtuvo el fallo a favor del procedimiento para seleccionar al inversionista que se encargará de la renovación integral de la Línea 3 del Metro.

La propuesta de Mota‐Engil México fue la única que cumplió con la totalidad de los requisitos, informaron las secretarías de Administración y Finanzas, de Movilidad y el Sistema de Transporte Colectivo Metro.

Su propuesta de pago fue la de menor costo entre las recibidas y asciende a 25 mil 180.4 millones de pesos.

El proyecto comprende renovación de vías, obra civil, sistemas ferroviarios Foto: Héctor López | Excélsior

El proyecto comprende renovación de vías, obra civil, sistemas ferroviarios, material rodante y servicios de largo plazo.

El proyecto no implica la privatización de la Línea 3 ni del Metro: el STC conservará la operación del servicio, el Gobierno de la Ciudad mantendrá la rectoría del proyecto y la tarifa no se modifica. Contempla 45 trenes nuevos, la sustitución integral de vías, la modernización de los sistemas eléctricos, de control y señalización, la rehabilitación de estaciones entre Indios Verdes y Universidad. Las obras principales iniciarán en 2027; durante 2026 no se prevé el cierre de estaciones ni la interrupción del servicio”, informaron.

Mota Engil superó a ICA Constructora en el procedimiento de selección; solo esas dos empresas presentaron propuestas.

El procedimiento para formalizar el proyecto continuará con la inscripción del proyecto en la Cartera de Proyectos de la Ciudad, evaluación económico‐financiera de la Secretaría de Administración y Finanzas y la autorización de los mecanismos financieros correspondientes.

El esquema será presentado al Congreso de la Ciudad de México en el marco del Paquete Económico 2027.

Foto: Héctor López | Excélsior

El primer tramo de la Línea 3 del Metro inició operaciones en 1970, luego de varias décadas en servicio, presenta deficiencias en prácticamente todos sus sistemas, de acuerdo con un diagnóstico publicado por el gobierno de la Ciudad de México y dado a conocer por Excélsior.

Las vías tienen un deterioro generalizado particularmente en durmientes de madera y concreto, fijaciones, balasto y aparatos de cambio.

El tramo norte de la Línea 3, ubicado sobre la avenida Insurgentes, sufre hundimientos que afectan las estructuras y también a los talleres Ticomán de mantenimiento.

Los sistemas integrales de protección contra incendio en estaciones, túneles, subestaciones y talleres son insuficientes o inexistentes.

Foto: Héctor López | Excélsior

La Línea 3 tiene la necesidad de actualizar los sistemas de alimentación eléctrica, subestaciones, distribución de tracción, ventilación y sus zonas de mantenimiento y maniobras son ineficientes.

Los sistemas de señalización, telecomunicaciones, pilotaje automático, mando centralizado y regulación automática padecen obsolescencia.