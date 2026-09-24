Brugada supervisa construcción del Centro de Resguardo Temporal y Tratamiento Forense de la CDMX

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, encabezó la supervisión de obra del Centro de Resguardo Temporal y Tratamiento Forense, un proyecto clave que registra un 50% de avance y en el que se destinan más de seis mil metros cuadrados con una inversión de 142 millones de pesos para tratar y resguardar con dignidad cuerpos sin identificar.

Durante el recorrido, la mandataria capitalina destacó que esta infraestructura, la más grande y moderna del país, contempla espacios especialmente diseñados y equipados que albergarán dos mil 500 gabetas y 12 mil 384 osarios. La obra surge a partir de reuniones de trabajo con familias buscadoras para fortalecer las capacidades institucionales de la capital.

Esta es una obra clave para el fortalecimiento de la búsqueda de personas desaparecidas", afirmó la Jefa de Gobierno. Asimismo, subrayó la visión humanista del proyecto al señalar que "la gran tarea de cuidados que tenemos en la ciudad va más allá de la vida y este espacio es un espacio de cuidado a las personas fallecidas que no son identificadas".

Brugada Molina puntualizó que el complejo no se limita al resguardo corporal, sino que cuenta con áreas especializadas para el estudio y análisis forense que garantizan trazabilidad y orden.

Esta obra entonces tiene una importancia muy concreta. Permite que cada cuerpo y cada resto humano no identificado sea resguardado de manera digna, individualizada, ordenada, plenamente localizable y con total trazabilidad, preservando toda la información necesaria para su identificación", enfatizó.

La titular del Ejecutivo local reiteró que estas acciones reflejan el compromiso gubernamental por una política de búsqueda basada en los derechos humanos. "Ninguna persona pierde su dignidad con la muerte y ninguna familia pierde el derecho de saber. Su derecho a la verdad y a la justicia", sostuvo, al tiempo de recordar que los primeros 30 compromisos de su administración en la materia registran un avance del 83%.

Finalmente, la mandataria reafirmó el respaldo institucional a los colectivos de búsqueda y advirtió que el dolor de las familias obliga a las autoridades a no rendirse.