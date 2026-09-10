Detienen a tres asaltantes que intentaron escapar en el Metro

Tres hombres fueron detenidos en el Metro Villa de Cortés, de la Línea 2, debido a que intentaron escapar de la policía tras asaltar una tienda departamental, debido a esta situación la marcha del tren con dirección a Cuatro Caminos fue interrumpida por algunos minutos.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que a los presuntos responsables les aseguraron 11 mil 840 pesos en efectivo que robaron del establecimiento, localizado en la colonia San Simón Ticumán, en la alcaldía Benito Juárez.

Los sujetos ingresaron al establecimiento y, con violencia, amenazaron al personal de un área de venta de celulares para apoderarse del dinero de una caja, tras lo cual huyeron del lugar. En su intento por escapar, los posibles responsables ingresaron al Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, donde los policías les dieron alcance en la estación Villa de Cortés, con dirección a Cuatro Caminos”.

Los elementos policías lograron detener a dos jóvenes de 18 años y a un hombre de 50 años, además del dinero en efectivo, aseguraron una réplica de arma de fuego.

Foto: SSC

El secretario de Seguridad, Pablo Vázquez, agradeció al director del Metro por colaborar en la detención de los tres hombres, quienes fueron llevados ante el Ministerio Público.