¡Congelados! Emiten alerta por clima en CDMX del 31 de enero al 2 de febrero

Protección Civil de la Ciudad de México (CDMX) emitió una alerta por el clima pronosticado del sábado 31 de enero al 2 de febrero del año en curso; recomendó a la población estar prevenidos por las condiciones meteorológicas esperadas durante dichos días.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGRIPC), de la CDMX, publicó un aviso especial sobre el clima que se prevé en la capital del país.

Clima en CDMX del 31 de enero al lunes 2 de febrero

Alerta por frío en CDMX. Cuartoscuro / Camila Ayala Benabib

La dependencia que monitorea el clima en la capital señaló que, durante los días 31 de enero, 1 y 2 de febrero, se prevé descenso de las temperaturas en la CDMX.

Indicó que en la madrugada y mañana, el ambiente será frío a muy frío, con heladas en zonas altas de la ciudad, donde las temperaturas mínimas oscilarán entre 0 y 6 grados centígrados.

Por la tarde, el ambiente se tornará fresco a templado, con valores máximos entre 15 y 19 grados centígrados, además de condiciones favorables para lluvias ligeras.

Las temperaturas más bajas se prevén durante la madrugada del domingo 1 de febrero, advirtió Protección Civil.

Recomendaciones ante condiciones climáticas

Alerta por frío en CDMX. Cuartoscuro / Rogelio Morales Ponce

Debido a las condiciones climáticas pronosticadas, la SGIRPC recomendó:

brigarse adecuadamente usando ropa cómoda en varias capas.

Cubrir boca y nariza para evitar aspirar aire frío.

Alimentarse bien, ingerir frutas y verduras, tomar abundantes líquidos y bebidas calientes.

En caso de utilizar calentadores, es fundamental mantener una adecuada ventilación en el hogar.

Identificar los módulos de salud y acudir a ellos si presentan algún malestar.

¿Por qué hace frío?

El Frente Frío 32 sigue afectado al país, provocando descensos en la temperatura y lluvias en algunos estados.

Autoridades meteorológicas indican que la masa de aire polar del Frente Frío 32, mantendrá el ambiente frío a muy frío en gran parte del país, con heladas y bancos de niebla, en zonas altas de la Mesa del Norte, Mesa Central, oriente y sureste de México.

Además, continuarán las condiciones para la caída de nieve o aguanieve en zonas del Ajusco, Sierra Negra, Malinche, Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Nevado de Toluca, Pico de Orizaba y Cofre de Perote.

