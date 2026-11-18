Un juez emitió el auto de apertura a juicio oral contra Lex Ashton, acusado de los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, por el ataque ocurrido en septiembre de 2025 en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que dejó un estudiante sin vida y un trabajador lesionado.

Con esta determinación, el procedimiento penal avanza a una nueva etapa, en la que se desarrollará el juicio oral para desahogar las pruebas y determinar la responsabilidad penal del acusado por los hechos registrados en las instalaciones del plantel universitario.

La apertura a juicio oral ocurre luego de que la audiencia relacionada con el caso fuera diferida en cuatro ocasiones. La última postergación se registró el pasado 22 de octubre, cuando se informó que la siguiente comparecencia quedaría programada para este 18 de noviembre.

El ataque que originó la investigación ocurrió en septiembre de 2025 y provocó la muerte de un alumno, además de lesiones a un trabajador del CCH Sur, lo que generó conmoción entre la comunidad universitaria.