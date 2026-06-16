Estrategia de seguridad durante arranque del Mundial fue exitosa: Brugada

La estrategia de seguridad del gobierno capitalino, previo y durante la inauguración del Mundial, “fue todo un éxito”, aseveró la Jefa de Gobierno Clara Brugada.

La mandataria destacó que en mayo se registró en la ciudad una disminución del 65 por ciento en la incidencia delictiva, además fueron desarticuladas 41 células criminales en lo que va de su administración.

Estas cifras, insistió, permitieron “el arranque de una justa en paz”.

“El torneo más importante del planeta llegó a una ciudad más segura, mejor preparada y con una policía más fuerte, profesional y cercana a la ciudadanía”, enfatizó, al presentar el Informe de Seguridad al Mes de Mayo 2026.

Brugada Molina recalcó que “durante meses se planeó con todas las instituciones y nos preparamos como gobierno para la llegada del Mundial”, lo que permitió una celebración mundialista con saldo blanco.

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Recalcó que además de la tendencia a la baja en la comisión de delitos, también se mantiene a la baja el número de personas que se sienten inseguras en la ciudad.

En ocasiones, agregó, “los resultados no siempre se ven acompañados por la percepción de inseguridad”; sin embargo, enfatizó que de acuerdo con datos de la ENSU del INEGI, la capital lleva dos semestres consecutivos con una disminución en la percepción de inseguridad entre los capitalinos.

Reconocimiento a la policía

Todo ello, al reconocer al secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, “por lograr una jornada de inauguración del Mundial en paz”.

Participaron más de nueve mil elementos de la policía de la Ciudad de México, con el respaldo de dos mil efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta del Gobierno de México, apoyados por más de mil vehículos, que permitió una jornada “con saldo blanco”, aseveró en su oportunidad el jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez Camacho.

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El operativo de movilidad, que incluyó los servicios Ride, Park and Ride, servicio de scooters y bicicletas eléctricas ubicada en las inmediaciones del estadio Ciudad de México, permitió mover o acercar al estadio a más de cien mil personas, refirió en su oportunidad el titular de Semovi, Héctor Ulises García Nieto.

Muchos fueron a estaciones cercanas del estadio y pudieron moverse con precio diferenciado, con un precio normal, la única diferencia es esos servicios especiales y directos”, dijo.

Destacó que 30 por ciento de aficionados, es decir, alrededor de 30 mil, “se movilizó al estadio, en las diversas opciones del operativo especial”.

Lugares de concentración

La mayor afluencia de fanáticos se presentó en las inmediaciones de Ciudad Universitaria; “unas 70 mil personas utilizaron la estación Universidad de la Línea 3 del Metro”; un poco menos, pero una parte significativa, se movió por el Metrobús y por los corredores de transporte público concesionado, que van sobre Periférico, detalló.

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Ese día (11 de junio) el servicio de transporte público movió cerca de 101 mil personas. No todas efectivamente fueron al estadio, algunos van a sus hogares, etcétera, pero una gran cantidad sí acudió al estadio a través del sistema de transporte”, dijo García Nieto.

En la inauguración, en el Mundial no sólo cumplimos con lo que teníamos que hacer; con el despliegue de operativos de movilidad y de seguridad, sino también en garantizar que dejamos instaladas capacidades en nuestros equipos, para enfrentar cualquier otro tipo de evento para la ciudad”, aseveró jefa de Gobierno.

Brugada insistió que, ante las diversas movilizaciones de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) y de colectivos como los de las Madres Buscadoras “se logró conciliar derechos”.