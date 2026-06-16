Procesan a 4 de “Los Patos” por delitos contra la salud en Iztapalapa

Cuatro personas integrantes del grupo criminal “Los Patos” fueron vinculados a proceso por delitos contra la salud, los cuales se cometieron en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México, también se les relaciona con el delito de robo con violencia.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) detalló que los procesados son: Ehtan “N”, Elvira “N”, Iván “N” y Jaqueline “N”, cuya célula criminal está vinculada con el grupo criminal identificado como “Los Bubus”.

“La investigación se inició a partir de una denuncia ciudadana recibida el 9 de junio de 2026, mediante la cual se reportó la posible comercialización de narcóticos en un inmueble ubicado en la colonia Ejército de Oriente Zona Peñón”, detalló la fiscalía capitalina.

Dos días después se realizó el cateo en los inmuebles investigados, en el operativo participaron elementos del Grupo Especial de Reacción e Intervención (GERI) de la Policía de Investigación (PDI), así como de la Guardia Nacional.

Foto: Especial

Gracias al cateo fueron detenidos Ehtan “N”, Elvira “N”, Iván “N” y Jaqueline “N, a quienes se les aseguraron 139 envoltorios con narcóticos, una bolsa con metanfetamina a granel y dos teléfonos celulares.

En una de las audiencias, que tuvo lugar el 13 de junio, el Ministerio Público formuló la imputación de las cuatro personas, por lo que presentó dictámenes periciales y datos de prueba que se obtuvieron durante la investigación, por lo que un juez determinó vincular a proceso a los cuatro imputados a los que impuso la prisión preventiva.

En el caso de Ehtan “N” y Elvira “N” enfrentarán proceso penal por delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo.

Sin embargo, Iván “N” y Jaqueline “N”, la autoridad judicial determinó su vinculación a proceso por delitos contra la salud en la modalidad de narcotráfico, luego de que en la audiencia se expusiera que ambos se encontraban en posesión de una cantidad de narcóticos superior a los 700 gramos”.

Será la Fiscalía General de la República (FGR) la responsable de continuar con las actuaciones correspondientes.