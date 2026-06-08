Lanzan el Pasaporte Cuauhtémoc: guía turística y descuentos por el Mundial

La alcaldía Cuauhtémoc presentó el Pasaporte Cuauhtémoc, una herramienta que permitirá tanto a visitantes como a habitantes conocer, recorrer y aprovechar la oferta turística, cultural, gastronómica y comercial de la demarcación.

"Si el mundo viene a México, queremos que descubra el corazón de México. Y ese corazón está aquí, en Cuauhtémoc. Aquí conviven nuestra historia, nuestra cultura, nuestra gastronomía y algunos de los espacios más emblemáticos de este país", declaró la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega.

En conferencia, detalló que el Pasaporte Cuauhtémoc reúne promociones y descuentos en establecimientos participantes.

También incluye una guía turística con información sobre sitios de interés, espacios culturales, restaurantes, cafeterías y comercios de la demarcación.

Pasaporte Cuauhtémoc reúne promociones y descuentos en establecimientos participantes. Excélsior

Para Rojo de la Vega, se trata de una iniciativa clave, al considerar que esta semana comienza la Copa Mundial de Futbol, la cual atraerá a millones de visitantes y representa una oportunidad para impulsar la economía local y mostrar lo mejor de la alcaldía.

La alcaldesa precisó que la estrategia contempla, además, la participación de 250 personas voluntarias que brindarán información y apoyo a visitantes en distintos puntos de la alcaldía, así como la difusión de herramientas digitales para facilitar el acceso a información turística, servicios y actividades.

Destacó que el pasaporte forma parte de la estrategia "Cuauhtémoc latiendo al mundo", la cual también incluye el programa Joyas Cuauhtémoc, que reconocerá a restaurantes, cafeterías, comercios y espacios que forman parte de la identidad y la vida cotidiana de la demarcación.

La alcaldesa también anunció el fortalecimiento de diversas acciones de atención y acompañamiento para los visitantes durante las próximas semanas.

Excélsior

Entre ellas se encuentran la red de 500 Puntos Violeta, para brindar espacios seguros y mecanismos de atención a mujeres en situación de violencia; el reforzamiento de la Brigada Nocturna, que realiza recorridos y atiende reportes durante las noches, así como operativos especiales de limpieza, orientación turística y protección civil en distintas colonias.