Entran a robar casa en la GAM; cámaras captan cómo sometieron al dueño

Un robo a casa habitación se registró en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM) de la Ciudad de México (CDMX); sujetos ingresaron a la vivienda de un hombre y lo sometieron mientras saqueaban todo el lugar.

Un grupo de presuntos criminales ingresaron al domicilio de la víctima, lo tiraron, patearon y ataron para robar todo lo que pudieron de la casa.

Se dedicaron a saquear todo domicilio y así huyeron”, señaló el periodista Carlos Jiménez, quien hizo público el video en donde se observa cómo fue el robo al interior de la vivienda del hombre.

Las imágenes se han dado a conocer a fin de que, si alguien los ubica, denuncie ante la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) o a la Fiscalía de la CDMX.

Cámaras captan robo en casa de la GAM

En uno de los videos filtrados se observa cómo al menos cuatro sujetos entran a la vivienda y comienzan a amenazar a un hombre que se encontraba sentado en las escaleras.

Después de intercambiar algunas palabras, lo tiran y uno de ellos lo patea en la cara. Una vez en el suelo, los tipos lo voltean de espaldas y comienzan a amarrarlo de manos y pies.

En tanto, los demás hombres que participan en el robo se encargan de vaciar la casa.

Otro de los clips, muestra cuando los hombres salen y entran de la casa, cargando varias cosas que se robaron y metiéndolas a un carro blanco que ya los esperaba afuera.

Los hombres huyen en varias motocicletas que también ya se encontraban al exterior de la vivienda, con pilotos listos para emprender el escape, esto, ante la mirada de dos mujeres que iban caminando por la zona y se dieron cuenta de la escena.

Varios identifican a rateros

Usuarios de redes sociales comentaron en la publicación de X, antes Twitter, en donde se filtró el video, que los sujetos ya eran conocidos por robar en la zona.

Entre las opiniones se lee:

A mi casa ya se metieron ellos, y los reconozco.

¿Cómo ayudo? Estoy casi seguro que fueron los mismos que me atracaron. Mismo método , pero yo sí tengo fotos de sus rostros y placas.

Misma forma de operar en Ecatepec, los habitantes ya no duermen porque entran de noche, amagan, amarran y saquean.

¿Cuántos casos así habrá en CDMX?

Los atoran y salen en un mes.

¿Cómo prevenir robo a casa habitación?

Para prevenir el robo a casa habitación, es importante combinar medidas físicas, hábitos diarios y apoyo comunitario. Estas acciones reducen de forma significativa el riesgo:

Seguridad en puertas y ventanas

Instala cerraduras de alta seguridad y cerrojos.

Refuerza puertas y marcos .

Coloca protecciones, rejas o seguros en ventanas , especialmente en planta baja.

Usa mirillas, cadenas y pasadores .

Iluminación y visibilidad

Mantén bien iluminados los accesos.

Usa luces con sensor de movimiento en patios, entradas y azoteas.

Evita que arbustos o muros altos bloqueen la visibilidad .

Sistemas de seguridad

Instala cámaras de videovigilancia, alarmas y timbres inteligentes.

Coloca letreros visibles que indiquen que hay sistema de seguridad.

Hábitos preventivos

Cierra bien puertas y ventanas, incluso si sales poco tiempo.

No dejes llaves escondidas fuera de casa.

Evita publicar en redes sociales viajes o ausencias prolongadas .

Pide a un vecino que vigile tu casa si sales varios días.

Programa luces o aparatos para simular presencia .

En caso de emergencia (CDMX)

Llama al 911.

Usa la app Mi Policía o 911 CDMX .

