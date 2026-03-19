Capturan a sujeto que robó medio millón en piezas de arte

Un sujeto fue detenido en calles de la colonia Roma, de la alcaldía Cuauhtémoc, cuando intentó escapar de agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México que lo perseguían por cometer el delito de robo a una vivienda, de la que se sustrajeron objetos por valor de medio millón de pesos.

Los agentes de la SSC que atendieron la solicitud de auxilio del propietario de la vivienda también lograron asegurar un vehículo, en el cual el detenido y dos cómplices guardaron los objetos.

Los uniformados realizaban sus recorridos de vigilancia en calles de la colonia Roma Norte cuando, a través de la frecuencia de radio, fueron alertados de un robo a casa habitación en la calle Nayarit y su esquina con Jalapa, por lo que de inmediato se presentaron al lugar”, informó la SSC.

Cuando llegaron al lugar, un hombre de 43 años se entrevistó con los agentes y les relató que, cuando llegaba a su domicilio, se dio cuenta que tres personas estaban dentro y guardaban varias cosas dentro de bolsas de tela, por lo que llamó a la policía desde un lugar seguro.

Foto: SSC

Cómplices logran escapar

Los elementos de la Policía Auxiliar se acercaron a la vivienda en la que se cometía el robo, momento en el que los tres asaltantes salían del lugar, por lo que comenzó una persecución, fue así como logran detener a uno de ellos cuando intentaba abordar un vehículo amarillo; sin embargo, los otros dos sujetos lograron escapar.

Al realizar la inspección de la unidad, conforme a los protocolos de actuación policial, le hallaron varios cuadros, esculturas y otras piezas de arte que ya habían sustraído de la casa y cuyo valor está estimado en medio millón de pesos”.

La víctima dijo a los policías que procedería legalmente contra el detenido, un hombre de 44 años, al que trasladaron ante el Agente del Ministerio Público, así como el vehículo y objetos recuperados, para iniciar la carpeta de investigación y determinar su situación legal.

Foto: SSC

Robo a joyería

En otro hecho, una adulta mayor y un joven peruano fueron detenidos por robar un par de piezas de oro de una joyería localizada en el Centro Histórico de la Ciudad de México, el valor de la mercancía robada alcanzó los 11 mil pesos.

La SSC informó que el robo se cometió en un establecimiento ubicado en las inmediaciones del Zócalo capitalino, cuando agentes de la Policía Auxiliar realizaban sus recorridos de rutina, fueron requeridos por la dueña de un establecimiento, quien les dijo que dos personas se llevaron las piezas que estaban en un mostrador.

De inmediato, los policías auxiliares interceptaron a los probables responsables y en apego a los protocolos de actuación policial, les realizaron una revisión preventiva, tras la cual recuperaron una pulsera con valor de cinco mil pesos y un anillo de seis mil pesos, ambos de oro”.

Los policías procedieron con la detención del joven de 23 años y de la mujer de 62, ambos quedaron a disposición del agente del Ministerio Público.

Foto: SSC

Sanciones por robo

En la Ciudad de México, el delito de robo se sanciona con una pena de seis meses a dos años de prisión y 60 a 150 días multa, cuando el valor de lo robado no exceda de 300 veces la Unidad de Cuenta vigente o cuando no sea posible determinar el valor de lo robado, dicho monto equivale a 35 mil 193 pesos.

Pero el encarcelamiento aumenta de dos a cuatro años y de 150 a 400 días multa, cuando el valor de lo robado exceda los 35 mil 193 pesos, pero no de 750 veces la Unidad de Cuenta, cuyo monto es 87 mil 982 pesos.

La pena de cuatro a diez años y de 400 a 600 días multa, se aplicará cuando el monto de lo robado sea superior a los 87 mil 982 pesos.

Para determinar la cuantía del robo, se atenderá únicamente al valor de mercado que tenga la cosa en el momento del apoderamiento, mismo valor que será considerado para efectos de la reparación integral del daño”.

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