IP dispuesta a colaborar para seguir bajando índices delictivos en CDMX

La Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX) está dispuesto a colaborar para seguir bajando los índices delictivos en la capital.

“Los comerciantes y prestadores de servicios formalmente establecidos estamos en la mejor disposición de mantener un diálogo y comunicación permanente con el Gobierno de la Ciudad de México y las distintas dependencias encargadas de garantizar la seguridad, a fin de intercambiar información que ayude a prevenir los delitos y coordinar esfuerzos que nos permitan sostener la disminución en la incidencia delictiva”, indicó a través de un comunicado, Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente del organismo privado.

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Baja 66% de delitos de alto impacto

La Canaco CDMX reconoció los esfuerzos de las autoridades capitalinas que derivaron en una reducción del 66 por ciento en los delitos de alto impacto durante los últimos 7 años y una baja del 6 por ciento en marzo de 2026, frente al mismo mes del año pasado.

“Genera optimismo y confianza entre los comerciantes y prestadores de servicios, porque no se trata de un hecho aislado o coyuntural, sino de una tendencia sostenida a la baja”, indicó.

Detenciones importantes

Además de la reducción de la incidencia delictiva, se han llevado a cabo aprehensiones de los perpetradores de este tipo de delitos, decomisos de drogas y armas, así como la desarticulación de 39 células criminales, lo que genera un clima de mayor seguridad para la ciudadanía y para los empresarios locales, agregó.

"Existe una comunicación permanente y respetuosa por parte de los integrantes de Canaco CDMX con las distintas autoridades encargadas de la seguridad en la capital, lo que permite coordinar esfuerzos y ofrecer información valiosa para operativos y detención de criminales y perpetradores de violencia”, señaló.

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