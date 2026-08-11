Detienen a dos presuntos integrantes de La Unión Tepito con droga en CDMX

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a dos hombres presuntamente relacionados con actividades de narcomenudeo y señalados como posibles integrantes del grupo delictivo La Unión Tepito, durante un operativo realizado en la alcaldía Venustiano Carranza.

De acuerdo con información de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial, la captura fue resultado de trabajos de inteligencia, vigilancia, seguimiento y monitoreo permanente mediante el sistema de videovigilancia del C5, así como de recorridos estratégicos implementados en una zona identificada por su incidencia en delitos contra la salud.

La detención ocurrió el pasado 8 de agosto, alrededor de las 16:11 horas, sobre la calle Hortelanos, frente al número 12, entre Ebanistería y Hojalatería, en la colonia 20 de Noviembre, donde los policías observaron a dos hombres manipulando bolsas de plástico con vegetal verde con características similares a la mariguana.

A los sospechosos se les incautó un kilo de mariguana a granel, 114 dosis empaquetadas, 55 bolsas de metanfetamina y dinero en efectivo. Especial

Tras identificarse como personal de la SSC, los oficiales realizaron una inspección preventiva y localizaron diversas dosis de presuntos narcóticos, por lo que ambos fueron detenidos en flagrancia y puestos a disposición del agente del Ministerio Público.

Los detenidos fueron identificados como Mauro Jesús Frausto Vértiz, de 40 años, señalado como presunto comprador, y Juan Carlos Rojas Quechulpa, de 34 años, quien presuntamente fungía como vendedor.

Durante la intervención, los policías aseguraron 114 dosis de aparente mariguana, 55 bolsas con una sustancia cristalina con características de metanfetamina, una bolsa con aproximadamente un kilogramo de mariguana, un teléfono celular Samsung y dinero en efectivo.