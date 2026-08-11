PVEM urge a fortalecer la confianza ciudadana en la atención a la violencia contra las mujeres

El Partido Verde Ecologista de México urgió a consolidar acciones inmediatas para fortalecer la confianza de las víctimas de violencia en las instituciones de procuración de justicia. El pronunciamiento ocurre ante la falta de acuerdos para realizar las mesas de trabajo requeridas por mandato judicial para reactivar el proceso de reforma al Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, omisión que fue denunciada por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.

El instituto político enfatizó que la falta de actualización a dicho reglamento frena el fortalecimiento de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres. Esta situación afecta de manera negativa la protección de mujeres, niñas y adolescentes en el país, además de minar la credibilidad ciudadana en las autoridades encargadas de impartir justicia.

Para revertir este panorama y propiciar que un mayor número de víctimas denuncie, el organismo recordó su propuesta presentada en 2024 para crear una fiscalía especializada en la atención de delitos contra las mujeres en cada entidad federativa. La medida forma parte de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de noviembre de 2024, por lo que el Partido Verde instó a concretar la estructura legal en los estados.

Finalmente, la representación partidista subrayó que para reconstruir la confianza institucional es indispensable garantizar mayor transparencia en los procesos y dar un seguimiento puntual a cada uno de los casos. Sostuvo que el país requiere de estructuras más sólidas y especializadas para combatir la impunidad y asegurar un entorno seguro para todas las mujeres