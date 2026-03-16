Investigan a 'Lady Pepitas' tras insultar a mujer policía en CU; víctima presentará denuncia

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) inició una investigación administrativa contra la funcionaria de esa institución que presuntamente discriminó el sábado a una mujer policía en los alrededores del Estadio Olímpico Universitario.

La Unidad de Asuntos Internos de la FGJ es la encargada de la investigación, indicó en una ficha informativa. “De acuerdo con la información recabada hasta el momento, la persona involucrada es una servidora pública adscrita a la institución. Por ello, se abrió un caso para investigar y esclarecer lo ocurrido.

“De confirmarse los hechos que se observan en el video, la funcionaria podría ser sujeta a las sanciones disciplinarias correspondientes”, advirtió la dependencia.

La Fiscalía CDMX afirmó que no tolera conductas de sus integrantes que vulneren o agredan a ninguna persona, sea ciudadana o servidora pública, y actuará conforme a la normatividad aplicable.

Policía discriminada denunciará a servidora pública

La policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) que fue discriminada el fin de semana tras el partido de Pumas en el Estadio Olímpico Universitario presuntamente por una funcionaria pública de la Fiscalía capitalina presentará una denuncia formal ante las autoridades ministeriales y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Copred) en la Ciudad de México.

La SSC indicó a través de un comunicado que de estos hechos tomó conocimiento la Dirección de Inspección Policial de la Policía Auxiliar, así como personal de la Dirección General de Asuntos Internos de la SSC para el acompañamiento de la oficial, quien pondrá su denuncia.

El acto discriminatorio contra la oficial de la SSC ocurrió luego de que personal de seguridad privada pidió el apoyo a los policías auxiliares que mantienen el despliegue del Operativo Estadio Seguro, para retirar a dos aficionados en aparente estado de ebriedad que agredían a otros asistentes, entre ellos dos con discapacidad auditiva.

“Los uniformados escoltaron a las personas a la salida del estadio cuando, la mujer que aparece en el video y que, al parecer, es familiar de los aficionados, se comportó de forma agresiva y lanzó algunas palabras discriminatorias a una de las oficiales”, señaló la dependencia.

Surge 'Lady Pepitas' en CU

El fin de semana circuló un video en redes sociales en donde se muestra a una mujer con una chamarra de la Fiscalía de la Ciudad de México en el que insulta a la mujer policía luego de haber escoltado a dos aficionados que causaban disturbios tras el partido de futbol y quien presuntamente es familiar de ambos.

"No me hables de tú porque no somos iguales. Yo sí fui a la escuela, a ustedes los quitaron de vender pepitas", le dijo la mujer, presuntamente trabajadora de la Fiscalía capitalina a la mujer policía.

La mujer que insultó y discriminó a la mujer policía fue identificada como Verónica Domínguez, quien es auxiliar de Ministerio Público de la Fiscalía de la Ciudad de México, adscrita a la alcaldía Benito Juárez.

vjcm