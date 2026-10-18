Invaden zombies las calles de la CDMX

La tarde de este domingo las hordas de infectados marcharon desde el Monumento a la Revolución hasta el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX).

En su camino esparcieron terror y contagiaron a cientos de personas que se reunieron a ver la marcha anual de los muertos vivientes.

Los seres terroríficos lucieron sus cuerpos ensangrentados y putrefactos y buscaron atemorizar a todo aquel que se atreviera a verlos.

Cientos de personas se reunieron a ver la marcha

Hubo de todo: zombies, monstruos, asesinos seriales, payasos malditos, carniceros diabólicos, médicos psicopatas, monjes maníacos y también aquellos personajes que buscan aniquilar a los infectados como soldados de élite y cazadores del Apocalipsis.

Algunos de los zombies esparcieron sus infecciones en familia.

“Nos gusta mucho el maquillarnos a mi familia y a mí, entonces decidimos estar aquí", dijo Adriana Fuentes, una asesina serial capitalina.

Hasta Jason se dio cita en la marcha

Otros relataron que les costó horas e, incluso, días elaborar sus atuendos y caracterizaciones.

La falda, como es palma natural, es la que cuesta más trabajo, es alrededor de unas seis horas estarla elaborando", dijo Viridiana Rocha, una Lilo zombie.

"El disfraz y todo como una semana en hacerlo y ya maquillaje como media hora", dijo Vania, una heladera zombie de Tizayuca.

A muchos les costó horas e incluso días elaborar sus atuendos

A pesar de lo terrorífico, la Marcha Zombie 2026 se vivió en un ambiente familiar en donde los más pequeños enfrentaron sus miedos.

Los seres de ultratumba y los soldados de élite dijeron que les gusta ir a marchar por la unión que hay entre ellos y porque es una buena causa.

"Por la comunidad y, la verdad, la unidad que tenemos todos los de Umbrella", dijo Julio César, un soldado con indicativo Pantera.

"Es una causa social, en este caso, la Marcha Zombie recauda lo que es alimentos para el banco de alimentos", dijo Rocha.

Freddy Krueger no se perdió el evento

A pesar de los personajes infernales, los asistentes reconocieron que la marcha de los malditos es un evento muy familiar y que ya se ha convertido en una tradición.

"Principalmente el tema familiar, hay muchas familias aquí conviviendo y pues esto es parte de nuestras, ahora sí que también, tradiciones aquí en México", dijo Fany Jiménez, visitante de Tultitlán.