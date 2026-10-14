Adornan Paseo de la Reforma CDMX con megafiguras por Día de Muertos

Figuras monumentales de catrinas, xoloescuincles, calaveras, flores de cempasúchil, entre otros, comenzaron a adornar Paseo de la Reforma en CDMX con motivo del Día de Muertos.

En el Ángel de la Independencia fue colocada una catrina monumental y en la Glorieta de la Diana Cazadora un xoloescuincle gigante.

A lo largo de la vialidad se colocaron flores plásticas de cempasúchil de gran formato y cerca del cruce con Lieja un cráneo monumental. También hay una pareja de novios cadavéricos.

Comerciantes ofrecen diversos artículos para las celebraciones de Día de Muertos en el Mercado de Jamaica. Cuartoscuro

Se trata de los adornos del evento El Camino que organiza el Gobierno de la Ciudad de México, el cual está programado para iniciar el 23 de octubre.

Inmuebles particulares también comenzaron a adornar sus fachadas.

En Paseo de la Reforma 465 colocaron un portal florido con catrina y un perro gigantes.

Las figuras monumentales han levantado la curiosidad de transeúntes de Paseo de la Reforma, se observó en un recorrido.