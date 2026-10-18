El doble calvario luego de la muerte de su mamá tras un procedimiento estético

Nadia Guadalupe Valencia lleva casi cuatro años exigiendo justicia por la muerte de su madre, Sandra Candelaria Flores, quien falleció tras someterse a una abdominoplastia en la que, según denuncia su hija, le perforaron el intestino.

La joven acusa a los médicos tratantes de presunta negligencia médica y señala que, pese a las pruebas presentadas ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ), la carpeta de investigación iniciada en Benito Juárez continúa sin judicializarse.

El caso cobró relevancia luego de que Excélsior dio a conocer la denuncia de Nicolás Mendoza por lesiones tras un procedimiento estético en la clínica Providence, establecimiento al que Nadia atribuye la atención médica recibida por su madre.

De acuerdo con el testimonio de Nadia, Sandra fue intervenida quirúrgicamente por dos personas a quienes identificó como Lluvia y Odette.

Tras la operación, la paciente comenzó a presentar agudos dolores abdominales; sin embargo, la denunciante afirma que al comunicarse con una de las señaladas para advertir sobre el deterioro de su salud, esta le restó importancia a los síntomas asegurando que se debían a los efectos de la anestesia y la edad, para posteriormente dejar de responder las llamadas.

La víctima permaneció cuatro días en su domicilio bajo esas indicaciones hasta que fue trasladada de emergencia a un hospital, donde le diagnosticaron un cuadro avanzado de sepsis en el abdomen derivado de las complicaciones de la cirugía.

Sandra permaneció un mes internada luchando por su vida hasta que falleció el 28 de diciembre de 2022.

Nadia Guadalupe Valencia lleva casi cuatro años exigiendo justicia por la muerte de su madre. Erick Retana

Mi mamá dejó un hueco muy grande en sus nietos, en mis hermanos, en mi papá. Era esa chispa que nuestra vida necesitaba. Era una gran mujer y hasta hoy no me voy a cansar, no voy a bajar la voz jamás hasta que mi madre tenga la justicia que se merece.”

La joven inició formalmente la denuncia en 2022, primeramente por la presunta usurpación de profesión y posteriormente por homicidio.

Sin embargo, denuncia que el expediente ha permanecido estancado por cambios constantes de agentes del Ministerio Público y explicaciones institucionales relacionadas con remodelaciones en las oficinas de la Fiscalía en la alcaldía Benito Juárez.

Actualmente, la denunciante se encuentra a la espera de una valoración psicológica requerida por la representación social para avanzar hacia la judicialización de la carpeta.

Entre las pruebas entregadas a la representación social se encuentran mensajes de texto exigiendo revisión médica, comprobantes de gastos, documentación de la atención hospitalaria y registros que ponen en duda las credenciales profesionales y la autenticidad de las cédulas del personal que realizó la intervención.

Nadia sostiene que incluso buscó la intervención de las autoridades antes del deceso de su madre, sin haber obtenido hasta el momento una resolución que permita llevar el caso ante un juez de control.

El testimonio de la joven se suma al de otras personas que han reportado afectaciones en el mismo establecimiento.

Según la denunciante, existen al menos otros cinco casos judicializados vinculados a la clínica Providence, por lo que las víctimas buscan organizarse para exigir una revisión integral de la operación del lugar, las credenciales de su personal y la clausura de sus servicios en tanto la Fiscalía esclarece los hechos y deslinda responsabilidades penales.