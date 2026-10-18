Plantean duplicar operadoras femeninas en empresas de transporte

El grupo empresarial Cisa busca duplicar el número de mujeres operadoras de autobuses de transporte público.

Actualmente, cuenta con 177 operadoras distribuidas en distintas concesionarias de transporte público como Movilidad Integral de Hermosillo con 86 mujeres contratadas y capacitadas, Conexión Centro Aeropuerto del Metrobús con 40 conductoras quienes operan la Ruta Quetzalcóatl y Zonal Xochimilco con 21 responsables del volante, entre otras.

Grupo CISA, pionero en la incorporación de operadoras, busca alcanzar la meta de 400 conductoras y convertirse en el grupo con mayor captación femenina en América Latina", señaló en un comunicado.

Existe una disminución de hombres conductores debido a las condiciones demandantes del oficio. Cortesía

Para ello, el grupo empresarial convocó a titulares de empresas y de gerencias a construir un programa amplio que no se limite a atraer mujeres, sino que también genere condiciones para su permanencia y desarrollo, indicó.

En la Ciudad de México cuatro servicios públicos que son la Red de Transporte de Pasajeros, el Servicio de Transportes Eléctricos, Metrobús y el Organismo Regulador de Transporte tienen documentadas 348 conductoras.

En el país hay 16 mil 931 mujeres ocupadas en el transporte colectivo urbano y suburbano de pasajeros en ruta fija, de acuerdo con la Encuesta Anual de Transportes 2024 del Inegi, indicó en su comunicado.

Jesús Padilla, presidente de Grupo CISA, planteó el objetivo de superar las 400 mujeres operadoras, para lo cual deben ampliar su participación.

Javier Hernández, directivo y especialista en transporte, las mujeres llegan a tiempo, faltan menos y su ejemplo provoca que las familias se vuelvan más integradas y compactas.

Además, existe una disminución de hombres conductores debido a las condiciones demandantes del oficio.