Partido Verde llama a romper el silencio sobre la depresión y la salud mental

El Partido Verde en la Ciudad de México hizo un llamado a romper los estigmas que rodean a la depresión y a dejar de considerar los problemas de salud mental como una muestra de debilidad, al advertir que miles de personas requieren apoyo emocional y atención profesional.

Jesús Sesma Suárez, dirigente del Partido Verde capitalino, señaló que la depresión puede afectar a cualquier persona, por lo que reconocer sus señales a tiempo, escuchar sin juzgar y recurrir a ayuda especializada puede marcar una diferencia en la atención de quienes atraviesan por esta situación.

De acuerdo con las cifras citadas por el dirigente, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México ha brindado atención gratuita y confidencial a más de 258 mil personas mediante sus servicios de apoyo psicológico.

Además, las solicitudes relacionadas con la depresión registraron un incremento de 25 por ciento durante el último año, lo que, de acuerdo con el Partido Verde, refleja la necesidad de fortalecer las acciones de prevención y atención en materia de salud mental.

Sesma Suárez advirtió que señales como la tristeza persistente, el aislamiento, la pérdida de interés en actividades cotidianas y las alteraciones del sueño no deben ignorarse, por lo que llamó a prestar atención a estos cambios y buscar apoyo profesional cuando sea necesario.

El dirigente ecologista también planteó la importancia de fortalecer las políticas públicas de salud mental y promover una cultura basada en la empatía, la prevención y la atención oportuna.

Subrayó que es necesario generar condiciones para que las personas puedan hablar de sus problemas emocionales sin temor a ser juzgadas y tengan acceso a acompañamiento especializado, con el objetivo de evitar que enfrenten estas situaciones en soledad.