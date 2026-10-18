Se quema desperdicio industrial en Tláhuac; fueron evacuadas 90 personas

Un predio en donde se almacenaba material industrial de desecho y de reciclaje ardió en llamas la mañana de este domingo.

El siniestro ocurrió en un predio ubicado en Cerrada del Piñon y Calvario, en la colonia San Francisco Tlaltenco, alcaldía Tláhuac. El incendio fue reportado desde aproximadamente las 05:30 horas.

“Atendemos el incendio de un predio en la colonia San Francisco Tlaltenco, Alcaldía Tláhuac”, informó en su cuenta de X, el director del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, Juan Manuel Pérez Cova.

El fuego se registró en un predio de unos 500 metros cuadrados, pero por la radiación se afectaron tinacos de viviendas cercanas.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) indicó que como medida preventiva se debió evacuar a unas 90 personas de la zona.

La Secretaría de Gestión Integral del Agua habilitó garzas para surtir de líquido para el combate al fuego.

Cómo medida preventiva personal de protección civil retiró cuatro cilindros de gas LP de 30 kilos y dos de 20 de un inmueble cercano, donde se tuvo afectación por radiación en tres tinacos de agua, los cuales se derritieron parcialmente.

Para las 07:50 horas, la SGIRPC reportó que el fuego se había sofocado.