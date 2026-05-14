• Ante cualquier contingencia, quedan a disposición de la población los números de la Base Blindar BJ360° 800 0500 225 y el WhatsApp 55 56 72 37 15 en el que se podrán reportar emergencias y encharcamientos

Ante la llegada de la temporada de lluvias a la Ciudad de México, el alcalde Luis Mendoza encabezó la puesta en marcha del “Operativo Lluvias 2026- Blindar BJ 360º”, en el que personal de Servicios Urbanos, Operación Hidráulica, Protección Civil y Blindar BJ360° trabajarán para atender cualquier contingencia derivada de las precipitaciones, que, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), tendrán lugar del 15 de mayo hasta finales de noviembre.

Alcalde Luis Mendoza pone en marcha el Operativo Lluvias 2026 – Blindar BJ 360º Excélsior

“Hoy es un día muy importante para todos los vecinos y vecinas de Benito Juárez y sin duda, de la Ciudad de México. Damos el inicio formal al Operativo de Lluvias 2026 para prevenir y atender cualquier contingencia derivada de estas lluvias. Este equipo está listo y alerta”, destacó el alcalde.

Durante este período, se han establecido 24 zonas de atención prioritaria en Benito Juárez que, por su ubicación geográfica son susceptibles a encharcamientos, principalmente en la zona conocida como “la corbata”, que comprende colonias como Nativitas, Moderna, Villa de Cortés, Iztaccíhuatl, entre otras.

Alcalde Luis Mendoza pone en marcha el Operativo Lluvias 2026 – Blindar BJ 360º Excélsior

Para evitar que haya incidentes mayores que afecten a los benitojuarenses, la demarcación dispone de cuatro equipos hidroneumáticos, dos camiones de volteo, dos malacates manuales, una retroexcavadora, así como tres vehículos de emergencia y atención inmediata, tres brigadas divididas en varios turnos y cuatro pipas de agua potable.

“El objetivo de este operativo es mantener la seguridad, el orden y el bienestar de las y los vecinos, tal como nos ha instruido el alcalde Luis Mendoza. En Benito Juárez estamos preparados para afrontar los desastres naturales que se han causado por esta temporada de lluvias”, afirmó Hussein Ronquillo, director general de Servicios Urbanos.

Alcalde Luis Mendoza pone en marcha el Operativo Lluvias 2026 – Blindar BJ 360º Excélsior

Cabe mencionar, que previo a esta temporada, se realizaron trabajos preventivos como el programa anual de limpieza y desazolve, mediante el cual se han retirado 720 toneladas de azolve de la red secundaria de drenaje. Además de labores de sustitución y reparación de accesorios hidráulicos en la vía pública.

Luis Mendoza exhortó a vecinas y vecinos a no tirar basura en las calles, pues es la causa principal de que se tapen las tuberías. Al momento, se han atendido 984 órdenes de trabajo relacionadas con el drenaje.

Alcalde Luis Mendoza pone en marcha el Operativo Lluvias 2026 – Blindar BJ 360º Excélsior

“Nosotros no hemos dejado de trabajar en el tema de desazolves, de estar muy al pendiente de las zonas en las cuales sabemos se inunda y donde tenemos más complicaciones. Le pido a todas y todos los vecinos que nos ayuden a no tirar basura en las coladeras, créanme que con cada vecino que nos ayude a ser conscientes de cada acción sobre este tema nos ayudaría muchísimo a pasar este tipo de tormentas de otra manera”, puntualizó Mendoza Acevedo.

Alcalde Luis Mendoza pone en marcha el Operativo Lluvias 2026 – Blindar BJ 360º Excélsior

La alcaldía Benito Juárez mantendrá un monitoreo permanente para alertar a la población sobre posibles zonas de afectación hasta con 30 minutos de anticipación, además de una estrecha coordinación con instancias del Gobierno de la Ciudad como la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA), Protección Civil y el Heroico Cuerpo de Bomberos, siempre en beneficio de sus habitantes.

Ante cualquier contingencia, quedan a disposición de la población los números de la Base Blindar BJ360° 800 0500 225 y el WhatsApp 5556723715 en el que se podrán reportar emergencias y encharcamientos.