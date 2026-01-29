Instalan Comité Promotor de Inversiones en CDMX

Se instaló en la Ciudad de México el Comité Promotor de Inversiones, una estrategia impulsada por la Secretaría de Economía para incentivar y facilitar la captación de inversiones en todo el país, con la participación de los sectores público y privado.

Estos comités se instalarán en las 32 entidades federativas, adelantó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, durante el evento.

Ebrard celebró la disposición del Gobierno capitalino para conformar el organismo en la CDMX, con la participación de sectores como la banca, la industria farmacéutica, automotriz, manufacturera, de la transformación y de la construcción, entre otros.

La tarea es construir el Plan México, capítulo CDMX (…) apostar a la electromovilidad, incentivar la economía circular, apostando a la transformación de los residuos (…) si alguien tiene este tipo de proyectos, la ciudad está muy interesada en impulsarlos”, dijo por su parte la jefa de Gobierno, Clara Brugada, quien presentó un plan para incrementar la atracción de inversiones, a través de la intervención de nodos económicos y de infraestructura.

Aseguró que para ello se cuenta con una estrategia impulsada para incrementar la atracción de inversiones, a través de la intervención de nodos económicos y de infraestructura, que permitan “redoblar las cifras en captación de inversión extranjera directa”, que del 2024 al 2025 aumentó en 45 por ciento.

Agregó que durante el segundo trimestre del 2025 el Producto Interno Bruto de la ciudad aumentó en 3.7 por ciento, “cifra mayor que el promedio nacional. Y estamos en el nivel más bajo de desempleo desde hace 20 años”.

Brugada destaca Agencia de Atracción de Inversiones

Clara Brugada precisó que uno de los primeros pasos de su gobierno para incentivar la captación de inversiones fue la creación de la Agencia de Atracción de Inversiones, que busca acompañar a las empresas que quieren invertir en la ciudad.

Actualmente, dicha agencia impulsa 303 proyectos, que en conjunto representan 197 mil millones de pesos en inversión multianual.

Queremos elevar la complejidad económica de la ciudad y diversificar el tejido productivo, y también promover y apoyar los nuevos motores del crecimiento económico, es decir, aquellas ramas en las que se está desarrollando la ciudad y se debe generar apoyo para lograrlo”, dijo desde el Museo de la Ciudad de México, donde se instaló el Comité.

Sin embargo, Brugada Molina reconoció que aún se requieren avances en la simplificación administrativa profunda, acompañada de digitalización, así como una estrategia para elevar la complejidad económica y diversificar el tejido productivo.

Participa sector financiero y empresarial

Al evento asistieron representantes del sector financiero y empresarial, entre ellos Tamara Caballero, de Grupo Multiva; Víctor González Herrera, de Farmacias Similares; Guadalupe Phillips (ICA); Luz María Ocampo (Grupo Neolpharma) y Simón Borrero, de Rappi, entre otros.

Plantearon la importancia de mejorar corredores estratégicos, generar mejores condiciones para atraer inversiones y demandaron avanzar en la digitalización de trámites y “hacer más fáciles los trámites ante Cofepris”.

La consultora empresarial Claudia Rivera afirmó que México y la Ciudad de México se encuentran en una coyuntura clave para abrirse al mundo y sumarse a las cadenas productivas globales.

Para las empresas, el acompañamiento del gobierno es fundamental para que los proyectos se concreten, tengan éxito y no se queden en el camino”, afirmó, al considerar que el Comité Promotor de Inversiones será una herramienta clave para ese propósito.

En tanto, Víctor González Herrera, de Farmacias Similares, señaló que existe un área de oportunidad para agilizar los permisos en la Cofepris, lo que permitiría incentivar la inversión en el sector salud.

Si se agilizan los tiempos de los permisos, seríamos más felices”, expresó.

Ante ello, Brugada se comprometió a impulsar avances en estos rubros y “presentar resultados durante la segunda reunión del Comité”, cuya fecha se dará a conocer más adelante.

