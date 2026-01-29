Capturan a sujetos que robaron a comprador de vehículo en AO

Dos sujetos fueron detenidos en la alcaldía Álvaro Obregón por asaltar a un hombre, con quien acordaron realizar la compraventa de un vehículo que se anunció en una página de internet dedicada a la venta de artículos de segunda mano.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que fueron agentes de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) quienes se encargaron de realizar la detención, esto luego de atender una denuncia ciudadana.

“Mientras los uniformados realizaban sus funciones de seguridad y prevención en calles de la colonia María G. de García Ruiz, fueron informados por la frecuencia de radio, de un robo en proceso en el cruce de las calles Uruguayos y Antigua Vía a la Venta, por lo cual se aproximaron de inmediato al sitio”.

Cuando llegaron al lugar, la víctima les explicó que, por medio de mensajes de texto, acordó con una persona verse ahí para la compra de un automóvil; sin embargo, cuando estaba en espera de que llegara el vendedor, fue abordado por dos sujetos que de inmediato le exigieron el dinero.

Implementan operativo

Tras el robo, el cual se cometió con violencia y con el uso de un arma de fuego, los dos sujetos huyeron a bordo de una motocicleta color negro con rojo.

Los agentes de la PBI solicitaron ayuda a los monitoristas del Centro de Comando y Control (C2) Poniente para detectar la ruta por la que escaparon, fue así como los ubicaron en calles de la colonia Lomas de Becerra, por lo que los uniformados en campo les dieron alcance en la calle Puente de Ixtlá y 3 de Mayo.

“En el sitio interceptaron a los tripulantes y les realizaron una revisión preventiva, en apego al protocolo de actuación policial, tras la cual les aseguraron cinco teléfonos celulares de diferentes marcas y modelos y una réplica de arma de fuego”.

Los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a los hombres de 24 y 31 años, junto con los objetos y la motocicleta asegurada, los trasladaron ante el agente del Ministerio Público correspondiente.

Realizar compras seguras

La SSC recordó a la población que, para evitar una situación así, en la medida de lo posible hacer este tipo de compras en comercios establecidos o plataformas empresariales formales para la adquisición de estos bienes.

También se puede solicitar el acompañamiento de un oficial durante la compra de un automóvil, servicio que se ofrece desde la aplicación "Mi Policía”.

Así como hacer uso de los Módulos de Compra Segura que opera la Fiscalía General de Justicia (FGJ), el cual es completamente gratuito y que brinda asesoría para comprobar que la unidad tiene origen lícito.

Uno de los módulos se ubica en Avenida Dr. Vértiz 59, casi esquina con Dr. Río de la Loza, en la colonia Doctores de la alcaldía Cuauhtémoc, teléfono 55 5346 8481.

El otro está en la calle Enrique Contel casi esquina con Avenida Guelatao, colonia Chinampac de Juárez, en la alcaldía Iztapalapa, teléfono 55 5345 5649.

