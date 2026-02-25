Proponen que inmobiliarias inviertan en mejorar infraestructura hídrica

Las empresas inmobiliarias que tienen una intensa actividad en la Ciudad de México "deben estar invirtiendo en la recuperación de la infraestructura de agua, principalmente tuberías, donde se está perdiendo 50 por ciento del agua de la red, e invertir en captación de agua", así lo expuso Elena Burns, de la organización "Agua para Todos", durante el Segundo Foro Capital y Metrópolis. Análisis del PGD.

Durante una de las mesas del foro, celebrado en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Burns expuso que "el monstruo en la cocina son las inmobiliarias", que han crecido muchísimo en los últimos años, pero que no están contribuyendo a dar mantenimiento al sistema de agua del que se benefician.

Burns expuso además que se requiere que "de aquí a 2045, período que abarcará el PGD, la ciudadanía debe surgir como sujeto de derecho al agua, que se conformen comisiones de personas que conocen bien el tema del agua y que haya hidro geólogos que los asesoren" para expresarle sus dudas en materia de agua a la autoridad.

Luz Elena Rivera Cano, de la Asociación Mexicana de Urbanistas, planteó el tema de la extracción excesiva de agua del subsuelo y las medidas que tendrían que incluirse en el Plan General de Desarrollo al respecto.

“A mí me preocupa sobre manera el uso del subsuelo, desconocemos realmente a una escala importante qué está pasando en el subsuelo de la ciudad, se requiere hacer estudios geofísicos, geotécnicos, no es barato, pero es urgente”, dijo Rivera Cano.

Y planteó que en el PGD debe incluirse algún tipo de indicador “que nos permita identificar hasta dónde podemos continuar sin emprender una acción de mitigación de riesgo en la ciudad, pues hay zonas en la ciudad que se hunden 40 centímetros al año”.

Recordó que las consecuencias de los hundimientos son, que la red de aguas y de drenaje se dañan.

Durante el foro, en el que diversas organizaciones analizaron problemáticas sobre agua, vivienda y residuos, Rivero Cano expresó que el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva está funcionando “como un eje integrador que nos ayuda a todas las organizaciones, a todas las instituciones”.

*DRR*