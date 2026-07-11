Dos personas afectadas por incendio en GAM

Dos personas sufrieron crisis nerviosas y afectaciones por inhalar humo durante el incendio de una vivienda en la alcaldía Gustavo A. Madero.

El siniestro ocurrió cerca de las 08:30 horas en un domicilio ubicado cerca del cruce de la calle Amatista con el Eje 4 Norte, en la colonia Estrella, reportó la Secretaría de Gestión integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

El fuego consumió dos cuartos de cuatro por cuatro metros.

Paramédicos del ERUM atendieron a dos personas por crisis nerviosa e inhalación de humo; sin ameritar traslado al hospital”, indicó la dependencia.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México sofocaron el fuego, realizaron trabajos de enfriamiento y remoción de escombros.