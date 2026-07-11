Exhiben balones decorados en Pino Suárez

Una colección de 42 balones decorados con diferentes técnicas artesanales como chaquira, punto de cruz, tejido, pintura acrílica, entre otros, es exhibida en el pasillo de correspondencia de la estación Pino Suárez del Metro.

Las piezas reflejan la cultura, las tradiciones y la identidad de distintas entidades del país, mediante técnicas artesanales transmitidas de generación en generación, informó el Sistema de Transporte Colectivo (STC).

El STC, en coordinación con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, presentaron la exposición “Familias, cultura, paz y deporte en el Mundial Social”.

El Metro exhibe 42 balones decorados con técnicas artesanales en Pino Suárez como parte del Mundial Social 2026 Especial

Los 42 balones fueron decorados por familias mexicanas de diferentes estados de la República Mexicana.

En los que se plasman la diversidad, el patrimonio cultural y las tradiciones de diferentes regiones del país”, indicó el organismo en un comunicado.

La muestra forma parte de las actividades del Mundial Social 2026.

El Metro exhibe 42 balones decorados con técnicas artesanales en Pino Suárez como parte del Mundial Social 2026 Especial

Los balones fueron elaborados como parte del Concurso Familiar de Balones Decorados 2026, con el propósito de incentivar la participación ciudadana, la creatividad artística, la convivencia armónica y el sentido de identidad y pertenencia entre las familias mexicanas.

En cada una de las piezas se plasmó la cultura, las tradiciones y la identidad social de las entidades participantes, así como la riqueza cultural de México, mediante tejidos en crochet o elaborados a máquina y algunos bordados hechos a mano característicos de distintas regiones con técnicas artesanales ancestrales transmitidas de generación en generación”, señaló.

El Metro exhibe 42 balones decorados con técnicas artesanales en Pino Suárez como parte del Mundial Social 2026 Especial

Fueron empleados materiales como piezas de lego, estambres, fieltro, tela, pinturas acrílicas y de aceite, hilos naturales de algodón, madera, periódico, chaquira, hojas de tamal, lentejuela, limpiapipas, foami, fibras de joloche, semillas, piedras, diamantina, láminas de hoja de oro, cartón, cera de Campeche, plastilina y listones.