Conmemoran a combatientes de incendios; reconocen protección de los ecosistemas de la CDMX

La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) conmemoró el Día Nacional del Combatiente de Incendios Forestales con una ceremonia realizada en el Parque Ecológico de Xochimilco, en reconocimiento a la labor de las mujeres y los hombres que protegen los ecosistemas de la capital mediante la prevención, detección, control y combate de los incendios forestales.

Cada 11 de julio, México reconoce el compromiso, la disciplina, el profesionalismo y la vocación de servicio de quienes dedican su labor a proteger los bosques, pastizales, barrancas, áreas naturales protegidas y el suelo de conservación frente a los incendios forestales”, indicó la Sedema en un comunicado.

La Sedema reconoció en Xochimilco la labor de brigadistas que combaten incendios forestales y protegen los ecosistemas de la Ciudad de México. Especial

Durante la ceremonia se destacó que el trabajo coordinado entre las distintas instituciones fortalece la capacidad de respuesta ante estos siniestros y contribuye a la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y los servicios ambientales que brindan a la población.

El 99.99 por ciento de los incendios forestales en las nueve alcaldías con suelo de conservación de la Ciudad de México son provocados por actividades humanas, de acuerdo con lo difundido en diferentes ocasiones por las autoridades.

En 2024, había unos 4 mil 200 brigadistas en la Ciudad de México, muchos de los cuales formaban parte del programa Altépetl.

La Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (Corenadr) mantenía el primer lugar nacional en tiempo de detección y atención a los incendios forestales.

En 2023, los siniestros en la capital se detectaban en cinco minutos, cuando a nivel nacional se tardan una hora.

Mientras que los incendios forestales en la Ciudad de México se apagan en menos de 2.5 horas y en el resto del país el promedio es de 4.5.

En la época seca-caliente del año, los bomberos atienden al día entre 8 y 10 incendios forestales, de pastizales o matorrales.

En su comunicado difundido este sábado, la Sedema refrendó su reconocimiento a los brigadistas.