Incendio en restaurante de Santa Fe provoca el desalojo de 800 personas

El incendio en un restaurante ubicado en Santa Fe ocasionó la evacuación de unas 800 personas como medida preventiva, pero no se reportaron personas lesionadas.

El siniestro ocurrió en un centro comercial ubicado en Prolongación Vasco de Quiroga y Privada Vasco de Quiroga en la colonia Lomas de Santa Fe, en la alcaldía Cuajimalpa.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y otros cuerpos de emergencia atendieron el incendio que se registró en la bodega del restaurante de carnes asadas, reportó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

“Como medida de prevención se evacuó a 800 personas de la periferia. Al momento, sin reporte de lesionados”, informó la dependencia en su cuenta de X.

Para las 15:30 horas, los bomberos ya realizaban trabajos de enfriamiento y remoción de escombros, indicó la SGIRPC.

El director de los bomberos, Juan Pérez Cova, difundió un video en sus redes sociales sobre los trabajos de los vulcanos para extinguir el incendio.

“Atendimos el reporte de un incendio en un restaurante ubicado en Santa Fe. El incendio se extinguió y realizamos labores de ventilación. No se reportan personas lesionadas”, publicó.

Flamazo provoca lesiones en una persona Un flamazo en una fonda provocó lesiones por cortaduras en un hombre quien debió ser trasladado al hospital.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil coordinó el protocolo de seguridad. Especial

El siniestro ocurrió en el establecimiento ubicado en la colonia Los Ángeles de la alcaldía Iztapalapa en donde otro hombre debió ser atendido por una crisis nerviosa.

El flamazo se suscitó debido por acumulación de gas derivada de una fuga en una manguera en mal estado conectada a un cilindro de 10 kilogramos, reportó la SGIRPC.

Bomberos y elementos de protección civil revisaron las instalaciones para descartar más riesgos.

Y otro flamazo afecta a mujer Otro flamazo por acumulación de gas ocurrió en un restaurante ubicado en el cruce de la calle Praga y Paseo de la Reforma, en la colonia Juárez de la alcaldía Cuauhtémoc.

Paramédicos valoraron a una mujer, quien no requirió traslado al hospital.

Elementos de los cuerpos de emergencia revisaron las instalaciones del sitio.