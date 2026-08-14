Viernes en CDMX; se esperan al menos 9 manifestaciones y eventos masivos

Este viernes 14 de agosto se esperan varias manifestaciones en distintos puntos de la Ciudad de México, también habrá rodadas motociclistas, ciclistas, en patines y 22 eventos masivos, según datos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina. Te damos opciones viales para que no te toque tráfico.

Integrantes y vecinos de pueblos originarios se reunirán en el Cine Villa Olímpica a las 10:00 horas en Tlalpan, se realizará un foro sobre la Ley de Participación Ciudadana, presupuesto participativo y las funciones de las comisiones vecinales.

Para evitar la aglomeración: puedes moverte por Periférico Sur, Insurgentes Sur o Camino a Santa Teresa.

INICIATIVA CIUDADANA “LIBERTAD PARA MORIR”, A.C.

11:00 horas – Coyoacán

Estarán en el Centro Nacional de las Artes, sobre Río Churubusco, recolectando firmas para impulsar la llamada “Ley de Asistencia Médica para Morir”, dirigida a pacientes con enfermedades avanzadas o incurables. Esperan unas 40 personas.

Dale la vuelta por Calzada de Tlalpan, División del Norte o Eje 8 Sur pueden ayudarte.

COLECTIVO SOLIDARIDAD MILITANTE “VA POR CUBA”

11:00 horas – Zócalo

El colectivo realizará la jornada “¡La solidaridad no se detiene!”, a 100 años del nacimiento de Fidel Castro. Habrá actividades culturales y artísticas, además de acopio de alimentos y medicamentos. Calculan unas 150 personas y podrían sumarse otros grupos y miembros de la comunidad cubana.

Si quieres evitar el primer cuadro: busca paso por Eje Central, Circunvalación o Congreso de la Unión.

FAMILIARES Y AMIGOS DE VÍCTIMA POR HECHOS DE TRÁNSITO

11:00 horas – Doctores

Se concentrarán frente a los Juzgados Penales de Dr. Lavista 114 para exigir justicia por un hombre de 34 años que murió después de ser atropellado por una unidad de transporte público en Coyoacán. Aquí sí se advierte que podría haber afectaciones a la circulación.

Mejor rodea por: Eje 2A Sur, avenida Cuauhtémoc o Eje Central.

PLATAFORMA 4:20

12:00 horas – Cuauhtémoc, Benito Juárez y Gustavo A. Madero

Tendrán una jornada itinerante para recolectar firmas, difundir derechos cannábicos y ofrecer talleres de reducción de riesgos. Estarán en el Monumento a la Madre, en División del Norte y Cuauhtémoc, y en Gran Canal y Circuito Interior.

Para ir esquivando los puntos: Reforma o Circuito Interior en Cuauhtémoc; Eje 5 Sur o Universidad en Benito Juárez; y Eduardo Molina o Congreso de la Unión al norte.

SUEÑA DIGNIDAD

15:00 horas – Centro Histórico

El colectivo ofrecerá una conferencia de prensa en Galería La Resistencia, en Cuba 34, para informar sobre el ataque ocurrido el 2 de agosto en Xochimilco contra una integrante de Radio Zapote y defensora de derechos humanos.

Si andas por el Centro: Eje Central, República de Perú o Circunvalación pueden servirte para rodear.

FRENTE POR LA DEFENSA DE LOS PUEBLOS DE MILPA ALTA

16:00 horas – Milpa Alta

Tendrán una asamblea en San Pedro Atocpan para hablar de la defensa de la propiedad comunal, la tierra, el agua, los bosques y la cultura náhuatl frente a proyectos urbanos e inmobiliarios. Se calculan unas 50 personas.

Para moverte por esa zona: puedes considerar la carretera Xochimilco-Oaxtepec o vías locales hacia San Bartolomé Xicomulco.

MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN SINDICAL

Durante el día – Benito Juárez

Instalarán mesas para recolectar firmas afuera del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, en avenida México Coyoacán 259, colonia General Anaya. La protesta es contra el secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas.

Si encuentras carga en México Coyoacán: prueba por Universidad, División del Norte o Eje 8 Sur.

AFICIONADOS “LA BANDA DEL ROJO DE LA CIUDAD DE MÉXICO” – DIABLOS ROJOS DEL TOLUCA

19:00 horas – Magdalena Contreras

Unos 300 aficionados tienen prevista una serenata afuera del Hotel Camino Real Pedregal, sobrePeriférico Sur, para apoyar al Toluca antes de su partido contra Atlante. Por la cantidad de seguidores, podrían presentarse complicaciones viales.

Para evitar ese tramo de Periférico: según hacia dónde vayas, puedes buscar Insurgentes Sur, Picacho-Ajusco o Camino a Santa Teresa.

EVENTOS MASIVOS

Concierto de Arcángel en CDMX: fechas, horario y posible setlist Especial

Arcángel, 20:00 horas en el Palacio de los Deportes, con aforo previsto de 20 mil personas; Cristian Castro, 20:30 en el Auditorio Nacional; El Rey León, 20:30 en el Teatro Telcel; Progresivo Concierto Sinfónico, 19:00 en el Teatro Metropólitan; y Carla Merchant, Aldo Carpes y Belén Caraballo, 20:00 en la Sala Pepsi Black del WTC.

Durante el día siguen la Feria Regional de Milpa Alta, la Feria del Elote en San Juan Ixtayopan, la Fiesta de las Culturas Indígenas en el Zócalo, la Expo Ámbar de Chiapas en el Monumento a la Revolución, México Aquí en el Monumento a la Madre, la Expo Pizza y Pasta en Campo Marte y el Festival de las Juventudes en Utopía Mixihuca.

Además, desde las 08:00 habrá Copa Notiauto en el Autódromo Hermanos Rodríguez y a las 20:30 Lucha Libre Profesional en la Arena México. En Tláhuac se realiza la Fiesta de la Virgen de la Asunción y en Milpa Alta continúa la Feria Regional y Patronal.