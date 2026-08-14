HOY prevén lluvias fuertes y posible caída de granizo en la CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió el boletín meteorológico para este viernes 14 de agosto de 2026, advirtiendo un pronóstico de lluvias fuertes puntuales, chubascos, actividad eléctrica y posible caída de granizo en la mayor parte de la capital entre las 14:00 y las 23:00 horas.

Las autoridades informaron que la acumulación de lluvia prevista oscilará entre los 15 y los 29 mm. Respecto a las temperaturas, se espera una máxima de 25 °C alrededor de las 15:00 horas y una mínima de 14 °C registrada durante las primeras horas de la mañana en la alcaldía Venustiano Carranza, donde la temperatura actual se ubica en los 14 °C.

"Este día se prevé ambiente caluroso, cielo medio nublado a nublado, lluvias fuertes puntuales, chubascos, actividad eléctrica y posible caída de granizo", detalló la SGIRPC en su reporte de las 07:00 horas. Asimismo, se anticipan vientos de dirección variable de 10 a 25 km/h, alcanzando rachas de hasta 45 km/h.

En cuanto a las condiciones ambientales, la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) reportó un Índice de Aire y Salud "Aceptable" a las 06:00 horas, con presencia de partículas contaminantes PM2.5.

Por otro lado, el estado de alerta del volcán Popocatépetl se mantiene en Amarillo Fase 2. Las autoridades prevén que, en caso de emisión de ceniza, la pluma se dirija hacia el noroeste, por lo que las partículas volcánicas podrían desplazarse directamente hacia la Ciudad de México.

Protección Civil exhortó a la ciudadanía a mantenerse atenta a los avisos del Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC y tomar precauciones ante encharcamientos e inundaciones en la red vial.