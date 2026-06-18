Desalojan a 112 personas por incendio en complejo de departamentos en Mitras Centro, NL

Un incendio registrado durante la madrugada de este jueves en un complejo de departamentos de la colonia Mitras Centro, en Monterrey, obligó al desalojo de 112 personas, entre ellas 14 menores de edad, y provocó daños estructurales en al menos una vivienda, sin que se reportaran personas lesionadas, informaron autoridades de Protección Civil de Nuevo León.

El siniestro se reportó a las 00:11 horas en un edificio ubicado en el cruce de las calles Ixmiquilpan y Huichapan. Cuando los cuerpos de emergencia arribaron al lugar, varios residentes ya habían comenzado a evacuar tanto el inmueble afectado como un edificio contiguo para evitar riesgos mayores.

La rápida respuesta de los habitantes y la movilización de los equipos de rescate permitieron que el incidente concluyera sin víctimas, aunque con afectaciones materiales considerables.

Más de un centenar de personas fueron evacuadas

De acuerdo con el balance oficial, fueron desalojadas 112 personas de dos edificios de departamentos, entre ellas 57 hombres, 41 mujeres y 14 menores de edad, además de cinco mascotas.

La evacuación preventiva se realizó mientras elementos de Protección Civil, Bomberos de Nuevo León y corporaciones de seguridad trabajaban para contener el fuego y evitar que las llamas se propagaran a otras viviendas del complejo habitacional.

El operativo se extendió durante varias horas debido a la necesidad de revisar cada área afectada y garantizar que no existieran personas atrapadas o puntos de riesgo adicionales.

Daños estructurales en al menos tres departamentos

Las autoridades informaron que el departamento número 20 fue el más afectado por el incendio, con daños severos en mobiliario, ropa, electrodomésticos, puertas, ventanas y acabados interiores.

Además, los equipos de inspección detectaron grietas y afectaciones en la losa y el enjarre, elementos que deberán ser evaluados para determinar la seguridad estructural del inmueble.

Los departamentos 10 y 30 también registraron daños derivados del incendio y de las labores para controlar la emergencia.

Como medida preventiva, Protección Civil indicó que los habitantes de las viviendas afectadas no podrán regresar a sus departamentos hasta que concluyan las inspecciones técnicas correspondientes y se confirme que las condiciones son seguras para su ocupación.

Autoridades de Protección Civil de Nuevo León. Facebook

El fuego fue controlado tras casi tres horas de labores

Las maniobras de combate al incendio fueron realizadas de manera coordinada entre Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil municipal, Bomberos de Nuevo León y elementos de la Policía de Monterrey.

Tras varias horas de trabajo, las autoridades lograron sofocar completamente las llamas a las 02:58 horas, evitando que el siniestro se extendiera a otras áreas del conjunto habitacional.

El incidente vuelve a poner de relieve la importancia de los protocolos de evacuación en edificios multifamiliares y la rápida actuación de los servicios de emergencia ante situaciones que pueden comprometer la seguridad de decenas de familias.