¿Qué dijo el Metro sobre el 'descarrilamiento' de hoy en talleres de Ticomán?

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó sobre un percance operativo ocurrido durante la jornada de este viernes en las instalaciones de los talleres de Ticomán.

Talleres del Metro CDMX en Ticomán Especial

De acuerdo con el reporte oficial emitido por el organismo, un tren que realizaba maniobras internas de acoplamiento y acomodo sin transportar usuarios salió de su posición en la vía, interrumpiendo brevemente los trabajos programados dentro de esa zona técnica.

A pesar del incidente registrado en el área de talleres, las autoridades de la red confirmaron de manera enfática que no se reportaron personas lesionadas ni daños al personal técnico y operativo.

Talleres del Metro CDMX en Ticomán Especial

Asimismo, el STC aclaró que este evento no generó afectaciones ni retrasos en la circulación de los trenes de la Línea 3, la cual conecta las terminales Indios Verdes y Universidad, manteniendo su servicio y frecuencia habituales en beneficio de miles de pasajeros.

Inmediatamente después del suceso, personal especializado de las áreas de instalaciones fijas y material rodante fue desplegado en el sitio para evaluar las condiciones mecánicas del convoy y proceder con la reincorporación del vagón afectado sobre los rieles. Los equipos de mantenimiento laboran con herramientas y maquinaria pesada para asegurar el pronto restablecimiento de la operatividad en la zona de maniobras.

Talleres del Metro CDMX en Ticomán Especial

Paralelamente, la dirección del STC dio a conocer que la Gerencia de Incidentes Relevantes inició las investigaciones y peritajes técnicos correspondientes. Esta área se encargará de analizar detalladamente las bitácoras de operación, el estado del material rodante y las condiciones de la vía para determinar con precisión las causas que originaron el descarrilamiento parcial del tren.

Talleres del Metro CDMX en Ticomán Especial

El Metro reiteró su compromiso con la seguridad operativa e informó que continuará supervisando de cerca las labores de reparación e investigación.