Extorsionaban a dueños de bares en Coyoacán; detienen a 7 en cateos

Siete personas fueron detenidas durante dos cateos realizados en distintos puntos de la alcaldía Coyoacán, donde autoridades federales y de la Ciudad de México aseguraron más de 650 dosis de sustancias con características de diferentes narcóticos, un arma larga, cartuchos útiles y equipos de comunicación.

Detenida

Los operativos fueron ejecutados mediante un despliegue conjunto en el que participaron elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), la Dirección General de Inteligencia Criminal y Penitenciaria, personal de Operación Policial, la Unidad Metropolitana de Operaciones Especiales (UMOE) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y la Guardia Nacional.

*

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detalló que los detenidos, al parecer, forman parte de un grupo delictivo que opera en dicha demarcación, dedicado a la extorsión a gerentes y dueños de bares ubicados sobre la calzada Acoxpa, así como a la venta y distribución de droga con zona de operación en la alcaldía Coyoacán.

Cateo

La primera intervención se realizó en un domicilio localizado en la colonia CTM Culhuacán. En el lugar fue detenida una mujer y quedaron bajo resguardo 166 dosis de polvo blanco con características similares a la cocaína, así como 100 envoltorios con hierba verde seca, aparentemente marihuana.

Durante la revisión del inmueble, los agentes también localizaron un arma larga, un cargador, tres cartuchos útiles y un equipo de comunicación. El domicilio quedó asegurado como parte de las investigaciones.

La segunda orden judicial fue cumplimentada en un inmueble de la colonia Carmen Serdán. Ahí fueron capturadas seis personas, cuatro hombres y dos mujeres.

Las autoridades reportaron el hallazgo de 100 dosis de una sustancia con características de metanfetamina, 115 dosis de polvo blanco aparentemente cocaína, además de aproximadamente 50 gramos de la misma sustancia a granel.

En el domicilio también fueron localizadas 170 dosis de hierba verde seca con características similares a la marihuana y ocho equipos de comunicación.

Tras ambos despliegues, el saldo fue de siete personas detenidas, dos inmuebles asegurados, 651 dosis de sustancias con características de distintos narcóticos, alrededor de 50 gramos de presunta cocaína a granel, un arma larga, un cargador, tres cartuchos útiles y nueve equipos de comunicación.

Los detenidos, junto con los objetos y sustancias aseguradas, fueron puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente, que continuará con la integración de las carpetas de investigación y determinará la situación jurídica de cada una de las personas involucradas.