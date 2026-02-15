Se queman dos hectáreas de pasto en inmediaciones de panteón en la AO 

Unas dos hectáreas de pasto seco y hojarasca se quemaron este domingo en la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México (CDMX), sin que se reportaran personas lesionadas.

El incendio ocurrió en la barranca de la colonia Puente de los Poetas en las inmediaciones del Panteón Jardín.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos acudieron a sofocar el incendio.

“Informamos que se quemaron dos hectáreas de pasto seco y hojarasca; procedimos a extinguir el fuego. Sin lesionados”, reportaron los vulcanos cerca de las 14:45 horas.

El incendio no significó riesgo para la población, indicó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

El siniestro levantó expectativa en redes sociales, donde a los usuarios les llamó la atención la columna de humo que se logró percibir a kilómetros de distancia.

Incluso en alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín, compartió imágenes del siniestro e informó que los servicios de emergencia ya laboraban en la zona.

Se quema basura en la Ceda

Otro incendio se registró en las inmediaciones de la Central de Abasto en donde se quemó basura en la vía pública, pero tampoco se registraron personas lesionadas.

El incendio ocurrió en la calle Subasta, pero para las 15:50 horas ya estaba extinguido por los bomberos.

JCS